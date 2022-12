Heber reconoció que Interior sabía que Marset “era una persona vinculada al narcotráfico”

Política

El ministro del Interior reiteró que el pasaporte fue dado “legalmente” porque no había “requisitoria ni ninguna orden de fiscal”.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, participó este jueves de la inauguración de la nueva cárcel de Tacuarembó, que tendrá una capacidad para 150 personas privadas de libertad e implicó una inversión de $ 55 millones (US$ 1,4 millones).

En rueda de prensa, el ministro, además, se refirió al caso del pasaporte entregado a Sebastián Marset.

“Fue aclarado en la instancia que tuvimos en la interpelación, que fue de 10 horas. Algunos parece que no escucharon o no leen la versión taquigráfica. Fuimos muy claros en esa instancia y no tenemos nada para agregar ni quitar de lo que dijimos. El pasaporte que sale del exterior se gestiona por la Cancillería, se imprime en Identificación Civil. Se buscan los antecedentes en Policía Científica y en 24 horas vuelve para que lo expida el Ministerio de Relaciones Exteriores. El cónsul firma ese pasaporte”, explicó Heber.

El ministro, sin embargo, dijo que ese no es el punto que hay que discutir, que no “hay que echarse culpas unos a otros”.

“El pasaporte fue dado legalmente. Con el diario del lunes, en marzo, sabíamos que había una requisitoria, pero cuando se dio el pasaporte en noviembre no la había. Y no había investigación. Sabíamos que era una persona que estaba vinculada al narcotráfico, y así lo hizo saber [el subsecretario Guillermo Maciel a su par Carolina Ache]. Pero no teníamos requisitoria, ni ninguna orden de fiscal ni investigación”, dijo Heber.

Este lunes se dio a conocer públicamente una conversación que mantuvo Maciel con Ache, en la que el jerarca de Interior advertía en setiembre a la vicencanciller sobre la posibilidad de que Marset quedara libre.

“Hola, Caro. Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. [Pretendemos] saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible”, escribió Maciel.

