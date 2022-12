El aviso de Maciel a Ache sobre Marset: “Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado”

Política

Montevideo Portal

Este lunes se dieron a conocer chats entre la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, y su par de Interior, Guillermo Maciel, vinculados al pasaporte que le dio el Gobierno al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

En el documento, que fue difundido por La Diaria y al que tuvo acceso Montevideo Portal, en noviembre de 2021, Maciel, después de haber mantenido conversaciones desde el mes de setiembre con Ache vinculadas a Marset, le advirtió a la subsecretaria de Cancillería: “Hola, Caro. Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. [Pretendemos] saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible”.

Ache, que ya había mantenido conversaciones con Maciel por este tema, se limitó a responder: “Hola, dale. Te averiguo”.

El 5 de noviembre, tras una llamada perdida de Maciel, Ache le escribió: “Sigue detenido”.

En conversaciones previas, Ache le había enviado varios archivos al jerarca que serían la documentación falsa que utilizó Marset, información que le fue enviada desde la Dirección de Asuntos Consulares.

“Carolina, te mando a subsecretaría toda la info que nos llegó de Dubái. Ese es el documento falso que usó. Son 3 mails”, reenvió Ache a Maciel. La documentación le había llegado a la vicecanciller desde Dubái, lugar en donde estaba detenido Marset por tener un pasaporte paraguayo falso.

En agosto de este año, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, fueron interpelados por la oposición por este caso.

En la comparecencia, Bustillo dijo que “en noviembre [de 2021] nadie sabía quién era Marset” y que el pasaporte uruguayo entregado fue un trámite administrativo como tantos.

Las conversaciones por WhatsApp entre los dos subsecretarios fueron dadas a conocer después de que los senadores del Frente Amplio Charles Carrera y Mario Bergara hicieran un pedido de acceso a la información pública. Tras la negativa de Cancillería, los legisladores recurrieron a la Justicia, que ordenó dar información sobre las actuaciones en el caso del pasaporte de Marset.

Una carta con fecha del 31 de octubre de 2021 emitida por la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos, solicitada por el abogado Alejandro Balbi, fue utilizada por Marset para pedir su libertad luego de haber sido detenido por tener un pasaporte paraguayo falso. El hombre quedó preso cuando intentó salir del país, luego de estar varios días circulando con el documento apócrifo.

En la carta se señala que Marset estaba en condiciones de tramitar el pasaporte uruguayo legal una vez que saliera de prisión. Tras una sentencia a su favor del 28 de diciembre, Marset fue liberado de la prisión en Dubái en enero de 2022.

Repercusiones

El senador del Frente Amplio Mario Bergara se expresó una vez conocida la información a través de la red social Twitter y sostuvo que “se confirma que en la interpelación las autoridades mintieron al Senado”.

“Al menos Carolina Ache y Guillermo Maciel estaban en conocimiento desde el 3 de noviembre de 2021 que Marset es un ‘narco muy peligroso y pesado’ y que sería ‘terrible’ que resultara liberado. Aun sabiendo esto, prosiguieron con el proceso de entrega del pasaporte que resultó el elemento clave para que Marset sea liberado, encontrándose prófugo al día de hoy. Más aún, lo entregaron en mano a un representante del interesado, lo cual es absolutamente excepcional. Lamentablemente confirmamos que el Gobierno uruguayo entregó un pasaporte en trámite exprés al narcotraficante Marset, con un trámite funcional a sus propios intereses”, afirmó Bergara.

Por su parte, Sebastián Valdomir, del MPP, recordó en Twitter la intervención de Ache en la interpelación por el caso Marset en la que hizo referencia a las consultadas realizadas por Maciel.

“Como dice el presidente del Frente Amplio [Fernando Pereira], este Gobierno convive muy bien con la mentira. Acá otra vez queda en evidencia que una autoridad de Cancillería le mintió al Parlamento”, escribió Valdomir, que compartió una parte de la intervención de Ache.

En esa intervención, la vicecanciller dijo que en dos oportunidades Maciel le consultó por la situación puntual de Marset.

“Yo a través de mi secretaría le contesto puntualmente lo que él me pregunta. No me da ningún tipo de detalle de por qué se me pregunta. Me dijo que era una cosa reservada y así yo se lo respondo”, dijo Ache en su intervención en el Parlamento.

Gravísimo. Se confirma que ante nuestra interpelación las autoridades le mintieron al Senado. Al menos Carolina Ache y Guillermo Maciel estaban en conocimiento desde el 3/11/21 que Marset es un "narco muy peligroso y pesado" y que sería "terrible" que resultara liberado. https://t.co/JG362YbPjl — Mario Bergara (@Mario_Bergara) December 12, 2022

Como dice el presidente del @Frente_Amplio este gobierno convive muy bien con la mentira. Acá otra vez queda en evidencia que una autoridad de Cancillería le mintió al Parlamento https://t.co/NCW80p2ag9 — Sebastián Valdomir (@SValdomir609) December 12, 2022

Montevideo Portal