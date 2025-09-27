Abogado del Pelón dijo que 180 días de preventiva es “excesivo” y analiza pedir abreviado

Montevideo Portal
Bruno Terra, abogado del delincuente José Carlos Machado, mejor conocido como “el Pelón”, se refirió este viernes a la imputación de su defendido y realizó algunas valoraciones sobre los delitos y la pena de prisión preventiva impuesta.
En primer lugar, el penalista relativizó la peligrosidad de su patrocinado y expresó que no estuvo de acuerdo con la medida cautelar dispuesta por la Justicia. “Va a estar en preventiva 180 días. Yo me opuse porque me pareció bastante largo y excesivo el plazo solicitado por la Fiscalía”, señaló en diálogo con Canal 4.
A su vez, el abogado analiza la posibilidad de ir por un acuerdo abreviado para evitar ir a juicio oral, una instancia que sólo será posible si Machado admite los crímenes. “La idea es plantearle a la Fiscalía poder realizar un simplificado, siempre y cuando el juez esté de acuerdo, que es algo importante”, consideró.
A pesar de lo dicho por el ahora imputado a la salida de la audiencia sobre que “no se arrepiente de nada”, Terra comentó que habló con su defendido y le trasladó que “sí muestra arrepentimiento”.
“La cuestión es que son varios delitos que se le imputan y no en todos tuvo participación. Hay que ver el grado de participación que él tuvo frente a todos los delitos: autor, coautor, encubrimiento. Hay que analizarlo en los próximos días”, afirmó.
Machado, a la salida de la Fiscalía de Ciudad de la Costa, fue consultado por un periodista de Canal 12 acerca de si se había arrepentido de algo de lo que había hecho y contestó que no porque “hay cosas que todavía no están aclaradas”.
El criminal fue capturado en una zona rural del departamento de Florida y se presume que estaba viajando con destino a Rivera. Preguntado por el mismo periodista sobre qué hacía en dicho departamento, el delincuente ironizó que había ido “a pasear”.
