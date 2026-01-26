“Vergüenza” y “versiones inexactas”: cruce de Robert Silva e INAU por supuestas licencias

Política

En medio de casos en los que dos menores amparadas por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) aparecieron en allanamientos policiales y la polémica por la murga La Bastarda, el senador colorado Robert Silva apuntó contra el organismo, al que tildó de “acéfalo”, generó un cruce por supuestas licencias y dijo que llamará a sus autoridades a comparecer ante el Parlamento.

El legislador, en base a una resolución del INAU, afirmó que la presidenta, Claudia Romero, y el vicepresidente, Mauricio Fuentes, se tomaron licencia entre el 20 y el 30 de enero de este año, por lo que Carina Gómez —representante de la oposición— asumió la presidencia.

En contraposición, el INAU negó las afirmaciones de Silva. “Ante versiones inexactas sobre la ausencia de autoridades del INAU durante esta semana, el directorio informa que la presidenta, Claudia Romero, se encuentra en el ejercicio de sus funciones”, escribió el organismo en su cuenta de X.

El colorado desmintió al INAU y adjuntó la resolución en la que informa sobre la licencia de Romero. “¡Qué vergüenza! La cuenta oficial de la institución a cargo de los menores del Uruguay falta a la verdad procurando tapar el error cometido luego de ponerlo en evidencia públicamente. Las máximas autoridades de licencia a pesar de la situación existente”, escribió.

Silva afirmó que la actual presidenta del organismo es Gómez, ya que la resolución “está vigente”. “Una sugerencia para la próxima: ¡chequeen las fuentes y cuiden mínimamente las formas!”, escribió el legislador colorado.

En rueda de prensa del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, el dirigente mostró preocupación por la dirección del INAU: “Según información que tenemos, está acéfalo; todos los representantes del gobierno que integran la máxima jerarquía de esta institución están de licencia”.

En ese sentido, Silva sostuvo que al sistema político lo “debe llamar el trabajo por la infancia y por la adolescencia, y poner la mano donde hay que ponerla para esclarecer los hechos muy preocupantes que afectan a los menores y a los adolescentes vulnerando sus derechos”.

El senador colorado respaldó a Gómez, representante del Partido Colorado en el INAU, y afirmó que hubo “más de 180 y 190 encargaturas” en el organismo, tanto en dependencias departamentales como en el centro, que no tienen “mayores criterios de selección”.

“Vamos a pedir la comparecencia de las autoridades para que expliciten cuáles son los criterios. No puede funcionar seria y profesionalmente una institución que atiende a niños y adolescentes un día sí y otro también; se cambia a quienes tienen atención de ellos”, denunció.