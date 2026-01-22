Adolescente hallada en allanamiento se escapó de Inau y estaba en su casa sin autorización

Montevideo Portal
La menor de 13 años que fue encontrada en Rivera luego de que la Policía realizara un allanamiento se había ido sin el aval del organismo, según informaron desde el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
En la tarde del miércoles, las autoridades allanaron varias propiedades del barrio Villa Sonia del departamento de Rivera y dieron con una adolescente que supuestamente se encontraba ausente. Tras el operativo, fue detenido un joven de 21 años, de nacionalidad brasileña, quien se encontraba requerido por el homicidio de una mujer de 45 años ocurrido el 12 de marzo de 2023 en el barrio Treinta y Tres Orientales.
Según supo Montevideo Portal, el allanamiento se realizó luego de que Inau presentara a la dirección de trata y trafico un informe, que detallaba que la menor que supuestamente se encontraba desaparecida y había ido hasta la casa de su madre sin permiso del organismo.
Tras confirmar que la adolescente se había escapado de Inau, las autoridades del organismo solicitaron a la familia que sea reintegrada al hogar femenino en el que se encontraba. Finalmente no cumplieron con el pedido, por lo que Inau acudió al juzgado para notificar la situación.
Luego de escaparse, la menor comenzó a publicar en redes sociales su número de teléfono para vender marihuana.
Finalmente, se dispuso el reintegro de la adolescente al hogar de Inau.
