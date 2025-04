“Una incógnita”: el faltazo del papa en Argentina y varias chances truncas para Uruguay

Locales

En los 12 años y 39 días de Francisco como papa de la Iglesia Católica, el argentino Jorge Mario Bergoglio nunca realizó una visita a su país de nacimiento, algo que más de una vez se insinuó, y lo que según se dijo en su momento podría haber habilitado también un paso por Uruguay, en el marco de alguno de sus viajes a la región.

Exarzobispo de la ciudad de Buenos Aires, con profundas raíces porteñas y habiendo trabajado allí junto a los más pobres, la ausencia de Bergoglio en Argentina fue un tema de conversación en el país vecino durante los años que duró su papado.

Este lunes, tras su muerte, el tema volvió a estar sobre la mesa en los medios argentinos. Uno de los que se refirió al respecto fue el periodista Nelson Castro. “Es un tema triste para nosotros [que no haya venido a Argentina]. Creo que es un tema que quedará como una de las incógnitas de su papado. Yo creo que el tema fundamental ha sido el político”, dijo en el canal Todo Noticias.

“Yo le pregunté a él y la respuesta que me daba era: 'Estuve 76 años en la Argentina, ahora me tengo que ocupar del mundo', pero era una frase hecha. Claramente el tema político lo conocía muy bien y fue determinante para la decisión suya de no venir”, completó.

El cardenal uruguayo, Daniel Sturla, aseguró este lunes en una rueda de prensa que el fallecimiento del papa Francisco es “una gran pérdida”. Sturla también dijo que Francisco quedó con el debe de visitar Uruguay. “Cuando lo veíamos él tenía la intención, el deseo, el anhelo, pero nunca experimentó que era el momento. Lamentablemente es el papa rioplatense que no ha venido a visitarnos, pero eso tendrá también un significado en la providencia de Dios”, sostuvo.

En el correr de los años, la visita del papa a Argentina estuvo sobre la mesa más de una vez. Y esto también despertó expectativas sobre una posible llegada a Uruguay.

En 2013, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, se reunió con Francisco y comentó sobre una primera posibilidad de viaje, previsto para 2015. “Difícilmente en 2014 pueda estar en América Latina, pero sí espera hacerlo en 2015. De ser así, ese viaje incluiría Argentina, Uruguay, Chile y posiblemente Perú”, dijo Ezzati en la página web de la iglesia chilena, tras reunirse con el sumo pontífice. Ese año viajó a Ecuador, Bolivia, Paraguay y Cuba.

Ese año 2015, Francisco le dijo a la presidenta chilena Michelle Bachelet que le gustaría visitar Uruguay, Chile y Argentina en el 2016, según anunció la mandataria en conferencia de prensa. A Chile llegaría finalmente en 2018.

Otra posible venida del papa a Montevideo estuvo sobre la mesa en 2018, pero nunca se confirmó.

En tanto, en 2021, Francisco se refirió durante una rueda de prensa a la tradicional pregunta de si tenía previsto un viaje a Argentina. “Quiero decirlo, para que no se hagan fantasías de patria-fobia, cuando se dé la oportunidad, se deberá hacer (un viaje) a Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, ya que tienen una similitud cultural”, dijo.

En 2023, en una entrevista con Infobae, Francisco habló sobre el frustrado viaje del que había hablado Bachelete para el año 2017. “Pensé en eso. Estaba planeado en diciembre del 2017. Se iba a ir primero a Chile, después a Argentina y Uruguay. El plan era ese. Pero, ¿qué sucedió? Que [Michelle] Bachelet terminaba su gobierno y las elecciones eran precisamente por esa época. Entonces tuvimos que pasar a Chile en diciembre, y ya ir en enero a Argentina y Uruguay. En enero no encontrás ni al gato, ¿viste? Entonces se cambió el programa y quedó Chile y Perú. Argentina y Uruguay después”, comentó el papa.

Por su parte, en 2024 dijo otra vez que visitar Argentina y Uruguay estaba entre sus planes próximos.

“Puedo confirmar que [Argentina] está en programa. Veremos si se puede hacer, una vez que pase el año electoral. Terminadas las elecciones, se puede hacer”, declaró Jorge Bergoglio, sin dar fechas concretas, en una entrevista que publicó en agosto la revista española Vida nueva. “En estos momentos solo pienso en Argentina… y quizás Uruguay. Ya hubo varios intentos antes, pero las elecciones frustraron la visita”, declaró en ese entonces.

Los siete viajes a América Latina

Francisco realizó siete viajes a América Latina desde que fue elegido pontífice el 13 de marzo de 2013.

Brasil

Fue su primer viaje, entre el 22 y el 29 de julio de 2013, para asistir a la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Rio de Janeiro.

En ese país superó ampliamente la prueba de la popularidad, rompió en varias ocasiones el protocolo para acercarse a los fieles y realizó gestos simbólicos como visitar una favela, así como a los drogadictos, presos y enfermos. Igualmente reiteró su voluntad de querer reformar la Iglesia.

Ecuador, Bolivia y Paraguay

Francisco realizó una gira de una semana, del 5 al 12 de julio de 2015, a Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde pidió perdón por los crímenes contra los indígenas durante la conquista de América y pronunció uno de los discursos más importantes de su pontificado.

Fijando posición sobre los problemas sociales y económicos que enfrentan los excluidos, llamó a garantizarles como un derecho sagrado las tres T: "Tierra, techo y trabajo".

Cuba y Estados Unidos

El décimo viaje al exterior del papa argentino fue del 19 al 28 de septiembre de 2015 a Cuba y Estados Unidos, una ocasión para tender puentes entre el país comunista y la superpotencia capitalista.

En La Habana se reunió por separado con los hermanos Raúl y Fidel Castro.

México

En su 12º viaje al extranjero a México, del 12 al 18 de febrero de 2016, el pontífice añadió una escala de tres horas en el aeropuerto José Martí de La Habana (Cuba) para mantener un encuentro histórico con el patriarca ortodoxo ruso Kirill.

Durante las cerca de 120 horas que permaneció en México tocó temas espinosos como la corrupción, la violencia, la pobreza y la exclusión.

Ya en el vuelo de regreso a Roma rompió con la corrección política y habló de los otros dos temas incómodos para los mexicanos: los abusos sexuales a menores y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Guerrero, a cuyos familiares no recibió.

Colombia

En 2017 Francisco fue a Colombia, del 6 al 11 de septiembre, para llevar un mensaje de reconciliación y paz tras los históricos acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.

El papa conmovió a los colombianos al presidir ante miles de personas en la ciudad de Villavicencio uno de los actos más emocionantes y desgarradores de su pontificado, en el cual unió y escuchó testimonios de víctimas y victimarios del conflicto armado que devastó ese país por medio siglo.

Chile y Perú

Del 15 al 21 de enero de 2018, Francisco realizó su vigésimo segundo viaje, a Perú y Chile, para abogar por los indígenas. Se trató de uno de los viajes más difíciles de su pontificado ya que fue ensombrecido por las protestas y los escándalos de abusos sexuales a menores por parte de curas.

Fue el primer pontífice que visitó el corazón de la Amazonía.

Panamá

Francisco realizó una visita a Panamá en enero del 2019 para participar de la 34ª Jornada Mundial de la Juventud y movilizar a los jóvenes latinoamericanos contra la pobreza, la violencia y la crisis migratoria.

A pesar de haber visitado once países del continente americano en estos siete viajes, el pontífice argentino nunca regresó como papa a su tierra natal.

