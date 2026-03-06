“Una consigna no resuelve la vida de ninguna mujer”: vice de Pit-Cnt sobre polémica por 8M

Política

Carolina Spilman, vicepresidenta del Pit-Cnt, respaldó la consigna de la central sindical para la marcha del próximo 8M, que fue criticada por varias mujeres desde que la publicaron en redes sociales.

“Con una consigna no se resuelve la vida de ninguna mujer. La convocatoria es mucho más amplia que una consigna”, dijo la dirigente en diálogo con Doble click.

Spilman sostuvo que la consigna del Pit-Cnt “está bien”. “Cada una va a marchar a donde se siente identificada. No entiendo la crisis. Hay organizaciones que eligieron una consigna y otras que eligieron otras”, declaró la dirigente. La vicepresidenta del Pit-Cnt dijo que “está bien tener opiniones distintas”, así como también “que no se sientan identificadas”.

“Hay consignas con las que yo no me siento representada y no marcho con ellas. Las respeto profundamente, porque detrás hubo construcción colectiva. Está bien. No hay tal crisis. Lo que pasa es que generan polémica con estas cosas, como que los feminismos están fragmentados y en realidad no. Somos diversos y en la marcha, que es muy grande, hay lugar para todas las personas”, insistió Spilman.

Tal como informáramos, este domingo se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer y, como todos los años, el Pit-Cnt realizó una convocatoria con un mensaje político. En este caso, la central sindical optó por hacer una proclama “antiimperialista” y llamó a las manifestantes a movilizarse “por la soberanía de los pueblos”.

Además, el logo de la marcha del 8M de este año, realizado por la central de trabajadores, es una silueta de la cara de una mujer con el contorno de América Latina de color violeta tapándole la nariz y la boca. Estos mensajes generaron muchas críticas en redes sociales.

Mientras que la periodista Ana Laura Pérez se limitó a comentar que el “desubique” del Pit-Cnt era “total”, su colega Paula Scorza decidió hacer un descargo tanto en la red social X —en la cual criticó la “confusión” y el “desvío de foco”— como en uno de los programas que conduce.

En la edición de este jueves de Desayunos informales (Canal 12), la comunicadora dijo estar “un poco enojada” con este asunto. “Uno puede cuestionar o no el antiimperialismo, pero no es tema de la marcha del 8 de marzo. Si nos preocupamos por el antiimperialismo, que me parece muy bien, no nos estamos preocupando por esas mismas mujeres que son sometidas a dictaduras hace años”, comentó.

Scorza consideró que “todos los 8 de marzo” la central sindical “encuentra alguna forma de desviar el foco y la atención”. “Es un único día en el año en el que las mujeres tenemos la atención puesta en distintas reivindicaciones; me parece completamente equivocado. Probablemente esto haga que algunas mujeres decidan no ir; es un error profundo”, cerró.

Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, criticó esta postura del Pit-Cnt: “Este año sería el primer año de implementación del día del paro internacional de mujeres y se eliminan las mujeres como centro de las reivindicaciones. Se nos borra por completo de nuestro día con el aval o por iniciativa de un buen número de compañeras que creen que es lo mejor que podemos hacer un 8M”.

La Intersocial Feminista se desligó de esa consigna y armó una propia. “Compas, votamos entre nosotras todas las que enviaron y esta es la que ganó. La palabra más repetida fue Justicia Así que nuestra consigna colectiva es: Estado ausente = pobreza y violencia hacia las mujeres La revolución será feminista o no será.