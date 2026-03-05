“Desviar el foco” y “desubique”: críticas al Pit-Cnt por convocar a 8M “antiimperialista”

Política

Montevideo Portal

El próximo domingo se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer y, como todos los años, el Pit-Cnt realizó una convocatoria con un mensaje político. En este caso, la central sindical optó por hacer una proclama “antiimperialista” y llamó a las manifestantes a movilizarse “por la soberanía de los pueblos”.

Además, el logo de la marcha del 8M de este año, realizado por la central de trabajadores, es una silueta de la cara de una mujer con el contorno de América Latina de color violeta tapándole la nariz y la boca. Estos mensajes generaron muchas críticas en redes sociales.

Mientras que la periodista Ana Laura Pérez se limitó a comentar que el “desubique” del Pit-Cnt era “total”, su colega Paula Scorza decidió hacer un descargo tanto en la red social X —en la cual criticó la “confusión” y el “desvío de foco”— como en uno de los programas que conduce.

En la edición de este jueves de Desayunos informales (Canal 12), la comunicadora dijo estar “un poco enojada” con este asunto. “Uno puede cuestionar o no el antiimperialismo, pero no es tema de la marcha del 8 de marzo. Si nos preocupamos por el antiimperialismo, que me parece muy bien, no nos estamos preocupando por esas mismas mujeres que son sometidas a dictaduras hace años”, comentó.

Scorza consideró que “todos los 8 de marzo” la central sindical “encuentra alguna forma de desviar el foco y la atención”. “Es un único día en el año en el que las mujeres tenemos la atención puesta en distintas reivindicaciones; me parece completamente equivocado. Probablemente esto haga que algunas mujeres decidan no ir; es un error profundo”, cerró.

El periodista y analista económico Federico Comesaña ironizó en su cuenta de X que la proclama del Pit-Cnt fue esa porque “las desigualdades de género, las brechas salariales y de oportunidades laborales, los techos de cristal, la injusta distribución de las tareas de cuidado y del hogar, la sobrerrepresentación de la mujer en la pobreza y su crianza en solitario del grueso de los niños pobres no son motivos suficientes para una marcha”.

El pasado viernes, Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, criticó esta postura del Pit-Cnt: “Este año sería el primer año de implementación del día del paro internacional de mujeres y se eliminan las mujeres como centro de las reivindicaciones. Se nos borra por completo de nuestro día con el aval o por iniciativa de un buen número de compañeras que creen que es lo mejor que podemos hacer un 8M”.

Montevideo Portal