Pit-Cnt definió lema para 8M y Soledad González criticó: “Se nos borra por completo”

Locales

Montevideo Portal

El congreso del Pit-Cnt definió los lineamientos para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En este sentido, se definió, por primera vez, resolver un paro internacional de mujeres para esa jornada.

No obstante, también se decidió que el lema sea “8M antiimperialista, por la soberanía de los pueblos”, en el marco de la posición opuesta de la central sindical a la política exterior de Estados Unidos con países de América Latina.

Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista, criticó esta postura de parte del Pit-Cnt. “El último congreso del Pit-Cnt logró, después de años de reclamos, que el 8 de marzo se decidiera paro de mujeres de 24 horas. Este año que sería el primer año de implementación, el día del paro internacional de mujeres se eliminan las mujeres como centro de las reivindicaciones”, escribió la feminista.

A su entender, esto “borra por completo” a las mujeres en su día “con el aval, o por iniciativa, de un buen número” de trabajadoras.

“No estamos ganando la partida, la estamos perdiendo por goleada y gracias a nosotras mismas”, cuestionó González.

Así, afirmó que este 8M “debería ser de alerta feminista por la eliminación de [la] lucha de la agenda emancipatoria”.

Carolina Spilman, vicepresidenta de la Comisión de Equidad de Género y Diversidad Sexual del PIT-CNT, explicó en diálogo con Montevideo Portal que el lema no fue definido únicamente por la central sindical, sino que surgió de una articulación más amplia de organizaciones feministas.

Según señaló, “la consigna, si bien es la del Pit-Cnt, es la consigna de casi 20 organizaciones sociales feministas, no solamente la consigna del PIT-CNT”. En ese sentido, detalló que la coordinación se realiza en un espacio denominado Vía 8M, en el que participan distintos colectivos.

“Es una consigna común de toda esa coordinación de organizaciones”, afirmó. Y afirmó: “no es solamente la consigna del Pit-Cnt, sino que las feministas nucleadas en Vía 8M también definieron que eso tenía que ser la consigna central”.

Spilman sostuvo que la definición responde a la situación internacional que atraviesan mujeres en distintos países. “Eso tenía que ser la consigna central por lo que está sucediendo con nuestras compañeras en el mundo”, expresó, y puso como ejemplo el caso de Cuba, donde —según indicó— “hay un bloqueo criminal que está haciendo que 33.000 mujeres con embarazos de riesgo no tengan acceso a los controles necesarios para la sobrevivencia de sus hijos”.

En la misma línea, agregó que en ese país “no tienen acceso a una ecografía, está complicado hacer una cesárea, los niños nacen y no hay electricidad para ponerlos en incubadora”. También mencionó la situación en Palestina y afirmó que, aunque pueda parecer lejana, forma parte de la mirada del movimiento. “Nosotros militamos un feminismo internacionalista. Cuando decimos que nos duele lo que le pasa a las mujeres del mundo es la realidad”, señaló.

Por otro lado, la Intersocial Feminista propuso sus propias consignas para la jornada del domingo siguiente, e invitó a que las mujeres envíen propuestas a través de redes sociales.

“La pobreza femenina e infantil, la renta básica universal, la violencia de género, el cuidado de la naturaleza, las migrantes, la falta de respuesta a nuestros reclamos, la ultraderecha y la pedofilia, el abuso como método. Por aquí van nuestra preocupaciones actuales”, reza la publicación de la organización.

Desde entonces, compartió varias publicaciones con distintos mensajes que han recibido con distintas consignas que las representen para la marcha del 8M.

Montevideo Portal