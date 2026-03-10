“Treinta y seis años de más de lo mismo”: Lema criticó a Bergara por residuos

Política

El senador nacionalista Martín Lema criticó al intendente de Montevideo, Mario Bergara, a raíz de la recolección de residuos en la capital del país.

El excandidato a la Intendencia de Montevideo (IM) en las últimas elecciones departamentales compartió una captura de pantalla de la página web de limpieza y gestión de residuos de la comuna capitalina, en la que se puede ver, en tiempo real, el estado de los contenedores de basura de la ciudad. En color verde se pueden observar los recipientes que fueron levantados hasta dos días atrás; en amarillo, tres días; en naranja, cuatro; en rojo, cinco y, finalmente, en negro pueden verse las calles que tienen contenedores levantados hace seis o más días.

El mapa compartido por Lema muestra la zona de Casavalle con una gran cantidad de puntos negros. El legislador no mostró a qué hora se produjo esa captura de pantalla; el tuit fue sobre las 9:10 de la mañana de este martes 10 de marzo.

“Treinta y seis años de más de lo mismo”, criticó Lema, y añadió que el resultado genera que los montevideanos “vivan entre basura”. “¿Este es el ‘nuevo Montevideo’ que prometió Bergara?”, arremetió Lema, en referencia al eslogan de campaña del economista durante la campaña departamental.

Recientemente, en entrevista con Montevideo Portal, el senador blanco también criticó la gestión de residuos de la IM. “Llegaron las fiestas a fines de 2025, Montevideo tenía los problemas de siempre. Renuevan las excusas; para eso han sido ingeniosos. Nos gustaría que fueran ingeniosos para dar resultados y para realizar obras y no para excusarse porque las cosas no suceden”, disparó Lema.

