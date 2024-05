“Toda la inventó ella”: Romina Celeste admite que denuncia contra Orsi es una mentira

Política

El pasado 7 de marzo, la militante nacionalista Romina Celeste Papasso inició un escándalo político con una declaración inesperada. A través de su cuenta de Twitter, aseguró que una mujer trans le había contado que había sido víctima de una agresión sexual por parte del precandidato frenteamplista Yamandú Orsi.

“Una chica trans de Canelones, especialmente cerca de lo que es el Parque Roosevelt, me contó una experiencia muy lamentable. Este señor, antes de ser intendente, decidió pararla, levantarla y pedirle un sexo oral. Cuando termina eso, que ya sabemos a lo que me refiero, el tipo le pegó, la dejó inconsciente y la tiró para el pasto y no le pagó” dijo entonces.

El 13 de marzo, la presunta abusada, llamada Paula Díaz, se presentó en la Comisaría 10 de Montevideo y radicó la denuncia. En ese momento, dijo que los hechos relatados se habían producido diez años atrás.

Horas más tarde, Orsi convocó una conferencia de prensa, negó las acusaciones y habló de una acción “orquestada” con fines electorales.

“O nos damos cuenta que acá está en juego una forma de convivencia política, o no entendimos nada. Hay una línea que no se puede pasar. No estoy señalando con el dedo a ningún partido político, esto va más allá del sistema de partidos y hay otras cosas atrás de esto que afectan a la política”, dijo.

Luego, y siguiendo con la cronología de los hechos, incongruencias entre los dichos de Papasso y Díaz obligaron a una rectificación parcial de la primera.

Ahora, según una nueva declaración de Romina Celeste Papasso al periodista Diego Martini, la denuncia radicada por la presunta víctima sería una falsedad. Así lo afirmó en el audio divulgado por el periodista, en el que a militante desacredita a la denunciante y carga una vez contra Ignacio Álvarez, al parecer con la intención de adelantarse a contenidos que este emitiría el próximo domingo en su programa Santo y Seña.

?????? Romina Celeste me confirmó que la denuncia a Yamandú Orsi es falsa. En este audio explica el contexto. pic.twitter.com/I6PmOEVwtk — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) May 4, 2024

“Quiero decirles que la denuncia a Orsi es falsa. Esta persona es una consumidora de pasta base”, comienza Romina Celeste en el audio. “Yo la acompañé a la Seccional 10ª . A esa persona nadie la obligó a nada. La persona fue porque quiso ir. Yo la fui a buscar porque no tenía ni para el boleto y yo la llevé. Ella denuncia en la Seccional 10ª y toda la denuncia sobre la nariz la inventó ella”, dijo, desmarcándose de Díaz.

“Esa es una denuncia y un testimonio falso que ella dio a la Policía”, señaló, y detalló que en a madrugada en la que Díaz fue a la mencionada seccional, los agentes allí presentes “no le querían tomar la denuncia” y “se le reían en la cara”.

“La gravedad acá de todo esto es la denuncia falsa contra Orsi y el testimonio falso que hizo en una comisaría; la denuncia falsa que hizo esta persona”, incidió.

Al borde del culebrón

En el mismo audio, Romina Celeste advierte que “esta mujer, o no sé cómo llamarla”, probablemente haga declaraciones en contra de ella y —atajando el golpe— las atribuye a despecho y celos. En concreto, cuenta que mientas Díaz hacía la denuncia, ella y el novio de la denunciante aguardaban dentro del auto de Romina. En ese momento, el hombre la habría cortejado, y esto habría caído mal a Díaz.

De una persona despechada se puede esperar cualquier cosa, voy a comer pop el domingo. Yo no tengo culpa que seas cornuda y que tú marido quiera conmigo, si querías "FAMA" no hubieras cometido delitos. Ahora que te tienen acorralada cómo una rata vas a hablar de mí y todos… pic.twitter.com/s9SvAGU2pJ — ?????? ??????? (@romina_uy) May 3, 2024

Asimismo, dijo que la denunciante busca “plata y fama” con su mentira, y aseguró que ella no tiene nada personal contra Yamandú Orsi. “es un tipo que no me llega como político, pero eso es problema de él, no soy quién para juzgarlo. Otra cosa es que alguien vaya y le haga una denuncia falsa, inventando”, dice.

Porque todo se sabe

En su audio, Romina se explaya acerca de Ignacio Álvarez, quien este viernes publicó un críptico mensaje en Twitter. “Nos mintieron a todos”, dice, y asegura que en el próximo programa de Santo y Seña —en la noche del domingo— “todo se va a saber”.

NOS MINTIERON A TODOS. Este domingo en Santo y seña, evidencias contundentes, audios reveladores y confesiones de delitos, para develar la verdad sobre unos de los casos de más impacto político y judicial de los últimos tiempos. A las 20.30 en Canal 4. Porque todo se va a saber. pic.twitter.com/ZxsIC1mvSM — ignacio alvarez (@igalvar71) May 3, 2024

Por ello, la militante invita a todos sus seguidores “un TikTok” que hará una vez que termine el programa de Álvarez, y en el que asegura que desmentirá todo lo que se diga sobre ella.