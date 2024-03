“La usó y la dejó tirada”: Romina Celeste acusa a Orsi de ataque sexual a una trans

Política

Tras pasar una temporada en Buenos Aires y anunciar que ya no sería parte del Partido Nacional, Romina Celeste Papasso regresó a Uruguay y al parecer también a la militancia, al menos a juzgar por sus acciones recientes.

Por ejemplo, días atrás se acercó al acto de lanzamiento de campaña de la frenteamplista Carolina Cosse, y lo hizo con la bandera del Partido Nacional. Asimismo, el logo de la lista 2424 sigue presente en su comunicación visual.

Tras su retorno al país, Papasso había lanzado en redes sociales una campaña de expectativa acerca de una supuesta información comprometedora sobre el precandidato del FA, Yamandú Orsi, a quien tachó de “pichón de rata tupamara”.

Finalmente, sobre las 21:00 horas del jueves, Romina emitió en Twitter un video en el que se despachaba contra el exintendente canario.

En los primeros minutos del mensaje, Papasso hace consideraciones generales acerca del relacionamiento de Orsi con el colectivo LGTB+, y señala que en su gestión como intendente habría defraudado a dicha comunidad.

Sin embargo, minutos después pasa a formular una denuncia muy grave: asegura que una mujer trans le reveló habría sido víctima de una agresión sexual por parte de Orsi.

“Una chica trans de Canelones, especialmente cerca de lo que es el parque Roosevelt me contó una experiencia muy lamentable. Este señor, antes de ser intendente decidió pararla, levantarla y pedirle un sexo oral, cuando termina eso, que ya sabemos a lo que me refiero, el tipo le pegó, la dejó inconsciente y la tiró para el pasto y no le pagó” refirió.

“La persona que me contó que vivió todo esto, va a votar al Frente Amplio, pero me dijo ‘Romina, vos tenés fuerza, vos vas a decir lo que yo no me animé a decir’. Y sí, yo lo digo públicamente”, expresó.

En cuanto a Orsi, dijo que “es una persona violenta que se muestra como algo que no es” y que “usó a una persona trans para sacarse las ganas y la dejó tirada en el pasto”.

Reacciones

El publicista Esteban Valenti, quien se cuenta entre los asesores de Orsi, calificó el video como “provocación”, y consideró que en la conducta de Papasso hacia los precandidatos del Frente Amplio “hay algo muy peligroso y desesperado”.

Romina estuvo en el acto de Carolina Cosse con dos autos con gente armada y provocando, ahora hace esta provocación por video. Yo tomaría medidas de seguridad especiales y serias con candidatos del FA. Aquí hay algo muy peligroso y desesperado. — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) March 8, 2024

Por otra parte, desde el entrono de Yamandú Orsi se adelantó a Montevideo Portal que el exintendente de Canelones se referirá al tema este mismo viernes desde el departamento de Tacuarembó, lugar al que viajó para participar de la inauguración de la Fiesta Nacional del Arroz.