Internacionales

“Tengo que estar atenta”: demoledor audio de la víctima de Laurta un mes antes de morir

Luna Giardina (24 años), una de las víctimas del doble femicidio que conmocionó al Río de la Plata a manos del uruguayo Pablo Laurta en Córdoba, había mandado un demoledor audio el pasado 2 de setiembre, en el que se mostró preocupada por el padre de su hijo de cinco años.

“Otra vez estoy con problemas con el progenitor de mi hijo, porque no se le puede decir padre. Tengo que estar atenta. Ya consulté al lado de ellos, pero por las dudas yo pregunto. Cualquier cosa que se vea, por favor avísame y avisa a la Policía. Gracias y perdón”, dijo la mujer, con tono nervioso, al hablar de Laurta, quien tenía denuncias por violencia basada en género.

Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas a balazos el pasado sábado. Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar detonaciones durante la mañana del sábado. Después del asesinato —que presumen que no fue el único que cometió el uruguayo—, Laurta secuestró a su hijo, a quien intentó cruzar a Uruguay por la frontera de Gualeguaychú, donde fue detenido.

Después de matar a su expareja y a su exsuegra, el hombre fue detenido en el hotel Berlín, en la tarde del pasado domingo. El operativo se concretó tras un seguimiento coordinado entre fuerzas de Entre Ríos y Córdoba, que habían detectado su fuga en un remise desde la zona del doble crimen.

Según consignó La Nación, los investigadores lograron rastrear su recorrido mediante herramientas tecnológicas y anticiparon que intentaba cruzar el río Uruguay para ingresar ilegalmente al país vecino. El niño fue rescatado sin lesiones y quedó bajo resguardo de personal especializado.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, contó cómo fue el accionar de la Policía para evitar que el niño fuera secuestrado por su padre. “Si no hubiéramos actuado rápidamente, con todos los elementos que teníamos, el niño ya estaría en Uruguay y sería una verdadera complicación poder ubicarlo y traerlo”, reconoció el jerarca en diálogo con La Voz.

“En medio de la desgracia de este suceso, que pudiéramos lograr detener a Laurta y rescatar al pequeño es un alivio”, dijo el ministro cordobés. El uruguayo, que será juzgado por el doble femicidio en Argentina, será trasladado a la cárcel de Bouwer.

El caso está a cargo de la fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del Segundo Turno de Córdoba, que investiga a Laurta por doble femicidio y secuestro.

Laurta tenía denuncias previas por violencia de género. De acuerdo con el relato de allegados, la familia había vivido en Uruguay hasta que Giardina decidió escapar con su hijo hacia Argentina, tras un intento de estrangulamiento por parte de su pareja. La mujer contaba con un botón antipánico, pero no llegó a activarlo al momento del ataque.

El presunto agresor es señalado además como creador de una página en redes llamada Varones Unidos, donde acusaba a su expareja de “secuestrar” a su hijo.

La investigación también analiza una posible conexión con el incendio de una iglesia evangélica cercana, ocurrido horas antes del crimen y en el que murieron dos niñas uruguayas. Laurta había participado en celebraciones de esa congregación, ubicada a menos de cuatro cuadras del lugar donde mató a su exmujer y a su exsuegra.

Los investigadores tampoco descartan su vinculación con la desaparición de un chofer entrerriano de Uber, identificado como Martín Sebastián Palacios, quien lo habría trasladado a Córdoba días atrás. El auto del conductor fue encontrado incendiado en un descampado de Villa Retiro, y se presume que podría haber sido asesinado.

Laurta permanece detenido a disposición de la Justicia cordobesa. El niño, en tanto, fue trasladado a un centro de contención y se encuentra acompañado por profesionales.