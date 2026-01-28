“Tendrá que convivir en su gestión con ese antecedente”: Abdala sobre Negro en Parlamento

Política

El diputado nacionalista Pablo Abdala, quien convocó al ministro del Interior, Carlos Negro, a comparecer ante la Comisión Permanente, dio su punto de vista de la instancia de este 28 de enero en el Parlamento y se refirió a las disculpas del jerarca por haber protagonizado un siniestro con la libreta de conducir vencida.

En rueda de prensa, el legislador volvió a ratificar la situación de Negro como “grave” y recordó que “no le pasó a cualquiera”, sino que le ocurrió a “un ministro”. “Y no a cualquier ministro, al ministro del Interior, que es el mando político y el jefe de la Policía Caminera, de los policías que, como dijimos en la sesión, detienen vehículos, motocicletas para pedir documentación a los conductores”, insistió Abdala.

El exviceministro del Interior afirmó que la situación de Negro “afecta o puede debilitar, puede tener esa potencialidad” al “liderazgo del ministro”. El diputado reconoció la actitud del jerarca en el Parlamento, donde se disculpó con la ciudadanía, y dijo que se trató de un acto “valioso”.

“Ahora queda hacia adelante, porque hacia atrás no podemos ir, la circunstancia de que hoy tenemos un ministro disculpado, como dijimos, un ministro que en tal caso, tendrá que convivir en su gestión con este antecedente que es imborrable; porque ocurrió y, por lo tanto, subsistirá de aquí por delante durante el tiempo que Carlos Negro sea ministro del Interior”, dijo Abdala.

Al ser consultado sobre un pedido de renuncia, el legislador blanco negó haberlo hecho. En esa línea, deseó que la situación de Negro “evolucione” de un modo que “sean las mejores para el país”.

De todos modos, el diputado dijo que “con el tema del pedido de renuncias tenemos que ser muy cuidadosos, porque muchas veces pedir la renuncia por el solo hecho de pedirlo o por una actitud, lo único que genera es confusión”.

“Más allá de la sustancia y de la gravedad, no estamos frente a un delito o ante un delito grave, pero estamos ante un ilícito penal, que eso es la falta. El ministro se supone que formalmente está siendo indagado por una falta y fue intimado por el juez de falta a sacar la libreta”, afirmó.

Abdala apuntó contra el oficialismo y sostuvo que las respuestas del equipo del Ministerio del Interior “no fueron satisfactorias”, ya que no “aventaron las dudas en lo que tiene que ver con la ausencia de una política de seguridad”.

El legislador cuestionó que la gestión de Yamandú Orsi presentó “indicios ni elementos que permitan tener una idea de hacia dónde está yendo”, así como la falta del Plan Nacional de Seguridad, que presentarán en marzo. De ese modo, sostuvo que las medidas del gobierno no fueron acordadas con otros partidos políticos. “Esa es la gran incógnita”, sostuvo.