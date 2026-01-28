Política

La reacción de Negro al hablar del choque con permiso vencido y el pedido de disculpas

El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció ante el Parlamento, en el marco de una sesión de la Comisión Permanente, donde compareció sobre las cifras de los delitos del gobierno de Yamandú Orsi, los avances de la cartera a lo largo del primer año de gestión y sobre la seguridad del país.

En ese marco, el diputado convocante, Pablo Abdala, hizo mención al siniestro de tránsito que Negro protagonizó el pasado viernes, en el que no respetó un cartel de pare y manejaba con la libreta de conducir vencida. Como consecuencia, un joven fue internado.

El periodista Leonardo Sarro filmó la reacción de Negro mientras hablaban del episodio, que fue catalogado por Abdala como “notoriamente y ontológicamente grave” debido al rol que el jerarca ocupa en el gobierno.

De acuerdo con las imágenes, cuando hablaron de su accidente de tránsito, Negro miraba al techo y se tocaba la cara; se rascaba. El ministro prendió su computadora y sus accesorios y los conectó.

Abdala sostuvo que el hecho de que el ministro del Interior haya tenido un siniestro de es índole “adquiere una relevancia especial”, ya que en el mando político es “jefe” de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Policía Caminera, que pone infracciones a personas con las mismas omisiones que el jerarca.

Negro pidió disculpas a la ciudadanía por haber incumplido las reglas al chocar en el Cerro. El jerarca afirmó que Abdala “tiene razón” y afirmo que se había diculpado con el joven y con su familia días atrás, cuando fue a visitarlo en el sanatorio.

El ministro afirmó que tiene los comprobantes de la gestión de la renovación de la licencia para conducir; además, llevó el resultado de la espirometría que le hicieron tras el sinietro y el certificado del pago de la multa.

Sobre la citación a Negro

En diálogo con Montevideo Portal, Abdala sintetizó que el gobierno tiene un “combo muy complicado en materia de definiciones políticas”, lo que impide “avizorar un planteo superador con relación a un tema desafiante” como es la seguridad pública.

“El ministro simplemente ha mantenido determinadas líneas de trabajo operativo de la Policía, pero hasta ahí ha llegado su actuación. Ha hecho insinuaciones o anuncios que no se han cumplido […] ni siquiera ha mandado el proyecto para la reforma penitenciaria; o sea, está todo en veremos. Con el propio Plan de Seguridad: se cumple un año de gobierno, lo anuncian para marzo, pero no hay el más mínimo indicio ni indicación de que efectivamente se vaya a presentar un plan. Voy a cuestionar el proceso de diálogo interpartidario y de intercambio que se dio con los sectores sociales y la academia, porque no ha conducido a nada”, enfatizó el diputado blanco.

En tanto, al ser consultado al respecto, Abdala aseguró que va “a mencionar” el siniestro de tránsito que protagonizó el ministro la semana pasada, ya que Negro “no se ha pronunciado hasta ahora”. “Es mi deber plantearlo”, manifestó, aunque aclaró que “no es un tema de pedido de renuncia”, sino que argumentará que el episodio afectó la “autoridad” del jerarca.

Fuentes parlamentarias explicaron a Montevideo Portal que el miembro convocante será el primero en hacer uso de la palabra y contará con 45 minutos (más 15, si fueran necesarios) para dar a conocer las preguntas para el equipo del Ministerio del Interior. Por su parte, Negro tendrá una hora para responder, y luego comenzará el debate con el uso de la palabra de los legisladores, quienes tendrán 15 minutos cada uno.