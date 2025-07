Política

“Si la vaca se va vestida, no genera puestos de trabajo”: Castillo por ganado en pie

Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social, se refirió este miércoles a la decisión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de suspender “momentáneamente” la exportación de ganado en pie para faena inmediata.

“De ganado, no entiendo nada, de ese tema no sé”, dijo consultado en rueda de prensa, y comentó que no participó de la decisión ni fue consultado al respecto.

El jerarca aseguró que, “si se trata de defender la industria, es mejor faenar en el país”, y “si la vaca se va vestida no genera puestos de trabajo”. “Si nosotros tenemos la posibilidad de faenar acá, anda y funciona la industria frigorífica y genera puestos de trabajo que se reproducen”, sostuvo.

Castillo indicó que “se habrán hecho determinadas valoraciones” para haber tomado esta decisión por parte de la cartera liderada por Alfredo Fratti.

“Hay más de 1.400 trabajadores en seguro de paro en la industria frigorífica, y eso es un desafío, es un problema. Si esto se resolviera en función de eso, cualquier iniciativa que coloque la defensa de la industria, nosotros vamos a defender eso”, declaró.

Fratti defendió la decisión el martes y aclaró que “no está suspendida ninguna categoría de exportación” de ganado en pie. “Yo los invito a leer el comunicado, que dice ‘momentáneamente suspendida’; ‘momentáneamente suspendida’ no es prohibir. El idioma español es bastante claro en ese sentido”, manifestó.

Así, el ministro sostuvo que, con esta nueva suspensión, quien desee exportar ganado en pie para faena inmediata deberá “pedir con antelación” a las autoridades. Fratti dijo que él lo trasladará al presidente de la República, Yamandú Orsi, y al ministro de Economía, Gabriel Oddone, ya que “debe ser una discusión de gobierno”.

El senador blanco Sebastián Da Silva criticó los dichos de Castillo acerca de la medida del gobierno. “Asusta que ignore la realidad”, escribió en la red social X.

También lo hizo el economista Aldo Lema: “Otra visión equivocada sobre el funcionamiento económico y sectorial, así como mala señal en términos de competencia, eficiencia, apertura e inserción externa, ahora del ministro de Trabajo, Juan Castillo”.

