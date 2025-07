Fratti por ganado en pie: “Lean bien” y “‘momentáneamente’ no es prohibir”

Política

El titular del Ministerio de Ganadería (MGAP), Alfredo Fratti, brindó una conferencia de prensa en la tarde de este martes 15 de julio en la que explicó la decisión de suspender “momentáneamente” la exportación de ganado en pie para faena inmediata.

Al comienzo de su oratoria, el secretario de Estado aclaró que “no está suspendida ninguna categoría de exportación” de ganado en pie. “Yo los invito a leer el comunicado, que dice ‘momentáneamente suspendida’; ‘momentáneamente suspendida’ no es prohibir. El idioma español es bastante claro en ese sentido”, manifestó.

Así, el jerarca sostuvo que, con esta nueva suspensión, quien desee exportar ganado en pie para faena inmediata deberá “pedir con antelación” a las autoridades. Fratti dijo que él le trasladará al presidente de la República, Yamandú Orsi, y al ministro de Economía, Gabriel Oddone, ya que “debe ser una discusión de gobierno”.

Al momento de explicar a qué se debe esta suspensión momentánea, Fratti lo atribuyó a dos principales factores. En primer lugar, indicó que en todo 2024 se exportaron 14.621 animales con destino “faena inmediata”, mientras que en lo que va de este año se exportaron 22.711. “Es decir, si hiciéramos una proyección normal, estaríamos hablando de que al final del año podríamos andar en el doble de esta cifra”, argumentó el ministro.

En segundo lugar, habló de una “alerta”, que es que hay 1.030 trabajadores en seguro de paro y a 590 de ellos “se les vence en junio”. Al mismo tiempo, hay seis empresas vinculadas a la industria frigorífica cerradas, detalló.

De acuerdo con el ministro de Ganadería, dicha “discusión de gobierno” decidirá “si es de sentido común dejar a los obreros sin trabajo y alguna empresa cerrada y exportar para faena o si esto se sigue permitiendo como está”.

“Punto y aparte. No hay otra cosa. Lo demás es carnaval. Acá no hay prohibición ninguna y lean bien, esto es ‘momentáneamente suspendido’. El que quiera hacer uso de esta opción nos manda el pedido y se lo vamos a trasladar a las autoridades de gobierno, porque me parece que no puede ser solo responsabilidad del ministro de turno”, sentenció.

De todas formas, Fratti reconoció que esta resolución “no va a salvar [a] una industria parada”. “Eso es buscarle el pelo al huevo. Está bien, pero no es lo que estamos pensando”, señaló el secretario de Estado.

