“Reto viral” y “no se puede minimizar”: qué dijo presidente de ANEP por pintadas en liceos

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Una serie de amenazas de tiroteos detectadas en al menos una decena de liceos generó preocupación en la comunidad educativa, aunque en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) consideran que se trataría de una “broma de mal gusto”.

Las advertencias aparecieron en forma de pintadas, principalmente en baños de centros educativos, con mensajes que anunciaban ataques en fechas concretas e instaban a los estudiantes a no asistir a clases. El fenómeno comenzó en el interior y se fue replicando en distintos puntos del país en cuestión de horas.

La primera se registró el pasado martes en un liceo de la ciudad de Minas. Luego, los casos se multiplicaron: en Canelones, se reportaron episodios similares en Solymar, Barros Blancos, La Paz y Parque del Plata, y más tarde aparecieron también en Rocha, Maldonado, Artigas, Salto y Montevideo.

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, señaló este viernes en rueda de prensa que, hasta el momento, no hay indicios de que las amenazas respondan a situaciones reales. En ese sentido, afirmó que “por ahora es una broma de mal gusto”, aunque subrayó que deben tomarse con seriedad y ser investigadas.

“Esto no se puede minimizar. Cada centro que recibe este tipo de situaciones formula la denuncia policial, se refuerza la presencia policial, se mantiene el centro abierto y se registra asistencia, pero si hay alguien que falte porque no se siente seguro o situación similar no se va a considerar a los efectos administrativos”, comentó.

Las autoridades manejan como una de las principales hipótesis la existencia de un “reto viral” entre estudiantes, una modalidad que ya se ha observado en Argentina, donde aparecieron mensajes prácticamente idénticos en centros educativos. Si bien no se registraron incidentes, en algunos liceos la asistencia fue mínima o incluso nula, reflejando el temor generado por las amenazas.

“Hay que visualizar que esto genera temor porque en algunos lugares del mundo ha pasado; no es una cosa para andar haciendo chistes. El mensaje es de tranquilidad porque se está actuando por parte de los equipos docentes, porque hay coordinación con el Ministerio del Interior y porque por suerte en Uruguay las instituciones educativas son los lugares más seguros para los gurises”, finalizó Caggiani.

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