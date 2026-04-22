Planta solar de UTE no se construirá en Baygorria y cambiará de departamento: los detalles

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, resolvió redirigir la inversión prevista para un nuevo parque solar hacia el departamento de Río Negro, luego de que la Intendencia de Durazno solicitara a UTE no avanzar con el proyecto en la zona de Baygorria.

Según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio de Industria, la decisión del Poder Ejecutivo implica trasladar la iniciativa —que ya estaba en carpeta— a otro territorio, aunque se mantendrá el mismo modelo de financiamiento, que incluye la participación de pequeños ahorristas con aportes desde US$ 200.

El citado medio consignó que el planteo que frenó el proyecto original fue impulsado por el intendente de Durazno, Felipe Algorta, quien envió el pasado 10 de abril un oficio a la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, solicitando abrir un ámbito de coordinación para, sobre todo, evitar que el gobierno nacional avanzara de forma unilateral en el proyecto.

En esa comunicación, el jefe comunal puso sobre la mesa el nuevo “Plan local de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de pueblo Baygorria” que no habilita nuevas obras públicas ni el montaje de plantas de energía fotovoltaica en los padrones donde estaba previsto el parque solar, además de disponer una suspensión cautelar para nuevos usos productivos y construcciones en la zona.

La posición de la comuna duraznense se apoya en una estrategia más amplia para el desarrollo del territorio. Según el gobierno departamental, Baygorria debe orientarse hacia la consolidación de un “polo turístico de destino natural”, en línea con otros proyectos de desarrollo local y departamental.

La decisión del gobierno de cambiar la locación del parque para Río Negro se debe a querer “avanzar cuanto antes” en su ejecución. Esta iniciativa se suma a otra prevista en Cerro Largo, que se proyecta que esté operativa en 2028. Además, se evaluará a futuro la posible convivencia entre una planta solar y el desarrollo turístico en Baygorria, pese a las restricciones actuales.

Orsi y la ministra Fernanda Cardona habían adelantado en marzo que UTE abriría la inversión a pequeños ahorristas. El esquema prevé aportes desde US$ 200 para financiar la construcción de plantas fotovoltaicas, en un modelo que, según el gobierno, permite combinar rentabilidad para los ciudadanos con la expansión de la infraestructura energética.