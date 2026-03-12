¿Qué evolución en los precios de bienes y servicios estima el BCU para el fin de este año?

Montevideo Portal
El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió este jueves un informe sobre la evolución y expectativas de precios en Uruguay proyectados a los próximos dos años.
En el trabajo, que recoge la opinión de analistas y empresarios, la institución reguladora destaca que la inflación interanual se redujo en febrero a 3,11%, el nivel “más bajo en casi 70 años”.
En este sentido, se destaca que se abarataron alimentos y bebidas, hoteles y paquetes turísticos, mientras que hubo un aumento del rubro servicio doméstico.
“En ocho de las diez categorías, los precios aumentan a un ritmo menor. Esto indica que la desaceleración de la inflación es cada vez más generalizada y alcanza también a bienes y servicios que se producen y consumen en el país”, indica el análisis del organismo.
A su vez, se remarca que el mes pasado los precios subieron “menos y por debajo de lo esperado”.
Según destaca el BCU, la inflación lleva 33 meses (dos años y tres cuartos) dentro del rango de tolerancia de entre 3 y 6%. Además, en ese período el promedio se ubicó en 4,6%, “muy cerca de la meta de 4,5%”, acota la publicación.
Con respecto a la inflación proyectada a dos años, a partir de la proyección realizada por analistas económicos (la estiman en 4,5%), mercados financieros (también en 4,5%) y empresas (que la proyectan en 5,0%) consultados por el BCU, da como resultado una expectativa promedio de inflación del 4,67% para enero de 2028.
Estas expectativas implican que la inflación cierre en 6,12% (promedio) en diciembre de este año, para comenzar a bajar a partir del 2027.
Por último, el Banco Central recordó que “trabaja para llevar la inflación a la meta”, por lo que el recorte de la tasa de interés en 75 puntos básicos en marzo “consolida la política monetaria expansiva para llevar la inflación” al 4,5% anual y “mantener las expectativas alineadas [a la meta] a dos años”. “Para esta decisión se tomó en cuenta la inflación más baja de lo esperado, las expectativas alineadas con la meta, la actividad económica más débil de lo anticipado y un contexto internacional incierto”, concluye el informe elaborado por el BCU.
