Inflación interanual bajó a 3,11% en febrero y roza el mínimo del rango meta del BCU

La inflación interanual de Uruguay disminuyó en febrero a 3,11% —desde 3,46%—, por debajo de la meta de 4,5% del Banco Central del Uruguay (BCU) y acercándose cada vez más al valor mínimo del rango objetivo de entre 3 y 6%.

Según detalló el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe del índice de precios al consumo (IPC), la variación mensual de la inflación en el segundo mes del año fue de 0,35%.

De acuerdo con el análisis del economista de Vixion Consultores, Aldo Lema, el IPC de febrero se situó “por debajo de las expectativas de mercado”, que estaban en 0,6%. “La inflación interanual registró moderación adicional a 3,1% desde 3,5% en enero”, valoró el experto.

Según el documento del INE, las principales incidencias en enero provinieron, fundamentalmente, de las divisiones vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,20%), mobiliario, enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares (0,06%), recreación, deporte y cultura (-0,05%) y cuidado personal, protección social y bienes diversos (0,04%).

En tanto, la inflación subyacente (que pasó a llamarse IPC sin verduras, frutas y combustibles) tuvo una variación mensual de 0,35% y una variación en los últimos 12 meses de 3,45%.

Al respecto, Lema señaló que los indicadores del IPC subyacente “se desaceleraron a alrededor de 3,3% interanual durante febrero al moderarse sus variaciones mensuales desestacionalizadas al entorno de 0,15%”.

El pasado martes 3 de marzo, el Banco Central del Uruguay anunció una reducción de la tasa de política monetaria en 75 puntos básicos hasta un 5,75% y sostuvo que los riesgos sobre la inflación “lucen ahora más balanceados” que en reuniones anteriores del Comité de Política Monetaria. Sin embargo, este organismo consideró que “actualmente el riesgo más relevante sigue siendo que la inflación se ubique por debajo de la meta” en el horizonte de política monetaria.

Por eso, en este contexto “dinámico y volátil”, el Banco Central resolvió realizar un monitoreo “continuo” de la evolución de estos acontecimientos y de sus implicancias para la inflación y las expectativas con el objetivo de “adoptar las próximas decisiones” de política monetaria, concluyó el organismo en un comunicado.

