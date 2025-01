¿Qué dijeron economistas sobre la crítica situación de Conexión Ganadera y el rol del BCU?

Judiciales

La compleja situación económico-financiera de Conexión Ganadera desató todo tipo de reacciones en las redes sociales, en particular en X.

Luego de que se reconociera por parte de Pablo Carrasco, director de la empresa, que la firma tenía un pasivo de US$ 400 millones y contra activos por US$ 150 millones, los inversores (unos 4.200) en capitalización ganadera buscaron asesoramiento legal.

De hecho, este jueves y este viernes se presentaron dos denuncias penales en la Justicia por parte de los abogados Juan Pablo Decía e Ignacio Durán en representación de los clientes de Conexión Ganadera afectados.

En otro orden, también se expresaron sobre el tema economistas o especialistas en materia económica.

Así lo hizo el director de Vixion Consultores, Aldo Lema, quien planteó que como asesor desaconsejaba invertir en agentes privados que captan fondos de ahorristas para volcarlos a inversiones ganaderas y posteriormente pagar altas tasas de utilidad fijas.

“En un momento dejaron de ser solo conexión (intermediario) entre inversor y el capitalizador del ganado. El aumento de la escala los llevó al desarrollo propio del negocio con mucha deuda (los compromisos de rentabilidad con los inversores) y poco capital propio. A ‘ese negocio propio’ de engordar ganado le fue mal en el último tiempo por razones generales (sequía, variaciones de precios, costos) y sobre todo propias (problemas operativos de gestionar tanto ganado, descontrol, ineficiencias). El negocio se pudo sostener mientras ingresaban nuevos inversores (nueva deuda) y entró en crisis cuando no hubo financiamiento de terceros (deuda vía inversores), ni capital propio, para sostenerlo”, apuntó.

Finalmente, el economista, que compartió la reflexión sobre el tema hecha por el expresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, concluyó: “Varias de estas cosas estaban en ‘el diario del viernes’ y llama la atención que los inversores no las hayan visto, ni siquiera con las alertas del BCU [Banco Central del Uruguay] y otros agentes”.

Coincido en general con este hilo y por eso siempre que amigos o clientes me preguntaron desaconsejé esa inversión.

Agrego:

1. En un momento dejaron de ser solo conexión (intermediario) entre inversor y el capitalizador del ganado.

2. El aumento de la escala los…

#ElDulcePicaLosDientes

Con este dicho popular, algunos comentarios sobre "Fondos Ganaderos".

Picó a los creadores de estos fondos, porque habían "cola" para entregarles capital.

Picó a los intermediarios (consignatarios y escritorios rurales) que han realizado buenos negocios.

Y… — Alfredo Lago (@FreddyLago) January 24, 2025

Por su parte, el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, Marcos Soto, también compartió una breve reflexión.

“De acuerdo. Y hay un principio rector básico en cualquier gestión: realidad sobre las formas. No es válido escudar omisiones porque los contratos decían ‘x’ cuando la realidad marca que eran instrumentos de oferta pública, con publicidad masiva y rendimientos asegurados”, escribió Soto, en referencia a las críticas que ha recibido el Banco Central del Uruguay (BCU) por no haber controlado o supervisado este tipo de empresas.

Bruno Gili, exsocio de CPA Ferrere, opinó: “Los hechos financieros que en estos últimos meses han ocurrido en el mercado, muestra que existen inversores para instrumentos financieros de inversión, pero al mismo tiempo la relevancia de hacerlo en mercados organizados. Innovación versus regulación es una falsa dicotomía”.

De acuerdo. Y hay un principio rector básico en cualquier gestión: realidad sobre las formas. No es válido escudar omisiones porque los contratos decían "x" cuando la realidad marca que eran instrumentos de oferta pública, con publicidad masiva y rendimientos asegurados.

Sobre el rol del BCU, que ha sido puesto en entredicho en los últimos días, el exintendente de Regulación Financiera de la institución José Licandro defendió la postura del ente regulador al justificar que no supervisó porque no se lo permitía el marco legal.

“Estos negocios ganaderos eludieron la regulación de mercado de valores so pretexto de que no emiten títulos financieros (supuestamente entregan las guías de propiedad del ganado, por lo que no caen bajo la regulación del BCU). Hay un vacío en la legislación que permitió que eludieran estar regulados. Por lo tanto, desde mi modesta opinión (no jurídica), no ha sido el BCU el que ha estado omiso ni ha mirado para el costado. Es la legislación la que habría que modificar para que estos negocios se organicen bajo las figuras del mercado de valores y queden bajo su supervisión”, escribió Licandro.

Lamentable que un legislador y futuro ministro hable con tanta ligereza y sin fundamentos jurídicos.



sale ??



“Es un desastre; el Banco Central estuvo omiso”, dijo Fratti sobre Conexión Ganadera. https://t.co/3IrjttWlRN a través de @portalmvd — jose licandro (@licandro1) January 23, 2025