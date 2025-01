Tras cuestionamientos por presunta omisión, el BCU se refirió al caso de Conexión Ganadera

Economía

Montevideo Portal

Ante los cuestionamientos recibidos en las últimas horas por una presunta omisión de parte de la institución por lo ocurrido con Conexión Ganadera, el Banco Central del Uruguay (BCU) emitió un comunicado en el que afirmó que realizó 11 actuaciones desde 2018 en empresas que ofrecen inversiones ganaderas.

“A partir de la publicidad de la oferta de este giro, y en el marco regulatorio que conduce la supervisión del Banco Central, la Superintendencia de Servicios Financieros ha realizado supervisiones a efectos de verificar que las inversiones fueran efectivamente un contrato ganadero y no un depósito, préstamo individual, fondo de inversión u oferta pública de valores (instrumentos financieros) sin el debido registro del valor y su emisor. Las 11 actuaciones del BCU implicaron que las empresas presentaran toda su información societaria y contable, listados de clientes, copias de contratos tipo y además, información completa de una muestra de clientes y sus contratos efectivamente firmados”, indicó al institución.

En este orden, se afirmó que cuando la información aportada “no aseguraba que se estaba ante una inversión en ganado”, sino ante una inversión financiera, “se instruyó a las empresas a que se abstuvieran de realizar publicidad llamando a inversores”.

Según el BCU, tras dichas actuaciones algunas empresas “modificaron su negocio y volvieron a presentar nuevos contratos”.

“Las empresas dedicadas exclusivamente a la cría y engorde de ganado o a la capitalización ganadera, y que no registran incumplimientos como los referidos en los párrafos precedentes, no están reguladas ni supervisadas por el Banco Central, de acuerdo con lo establecido por el artículo 34 del texto ordenado de su Carta Orgánica, ya que la naturaleza de su actividad no es de carácter financiero, sino productivo”, aclaró el BCU.

En esta línea, el presidente de la institución, Washington Ribeiro, dijo que “por cómo se configuran las inversiones” en capitalización ganadera”, no pueden ser catalogadas como inversiones financieras.

“Por lo cual, no quedan dentro del marco regulatorio legal del BCU. Si se pretende que estén, habría que hacer un cambio regulatorio legal”, añadió el economista.

Este jueves, el futuro ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, cuestionó que el BCU no haya intervenido en la situación de la empresa.

Según Fratti, “no hubo voluntad política” para que la institución llevara a adelante una intervención o un mayor control de las empresas que captan fondos de ahorristas para volcarlos a inversiones ganaderas y posteriormente pagar tasas de utilidad.

“Es un desastre. El Banco Central estuvo omiso en esto”, aseguró en rueda de prensa.

Conexión Ganadera suspendió este jueves a último momento la reunión que había pactado con 4.000 inversores del negocio, informó el director Pablo Carrasco a sus clientes vía mail. Dos días antes, la compañía había reconocido ante un grupo de 100 que, al momento actual, la empresa tenía un pasivo de US$ 400 millones contra activos de US$ 150 millones, lo que refleja una muy comprometida situación patrimonial.

En un comunicado, Carrasco señaló que “la información recabada al día de hoy no es suficiente para darle [a los inversores] una situación exacta” de “dónde está parada” la empresa. “Menos para sugerirles cuáles serán las soluciones”, agregó.

“Personalmente, no acepto que se reitere la información de pasivo/activos de la empresa sin se auditen las cuentas y se puedan dar explicaciones”, escribió el empresario.

Ante repercusiones periodísticas del día de hoy que aluden a eventuales omisiones de la institución, el Banco Central del Uruguay emitió un comunicado a la opinión pública en su sitio web.

??Acceda al comunicado: https://t.co/GXf3pKkjlW pic.twitter.com/0xQB6kNII3 — Banco Central del Uruguay (BCU) (@BancoCentral_Uy) January 23, 2025

Montevideo Portal