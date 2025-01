“El dulce pica los dientes”: referente del agro explicó origen y caída de fondos ganaderos

Economía

Alfredo Lago, referente del agro y en particular del sector arrocero, realizó un conjunto de reflexiones luego de conocerse los incumplimientos de Conexión Ganadera con sus inversores, así como de otros “fondos ganderos” como Grupo Larrarte y República Ganadera.

“El dulce pica los dientes”, sintetizó el expresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz.

“Picó a los creadores de estos fondos, porque habían 'cola' para entregarles capital. Picó a los intermediarios (consignatarios y escritorios rurales) que han realizado buenos negocios. Y picó a los inversionistas, que se creyeron que la rentabilidad era segura”, sostuvo al iniciar una serie de mensajes en X.

Allí Lago también señaló que —ante consultas de personas de confianza— nunca les recomendó utilizar este tipo de instrumentos, ya que, a partir de su experiencia en el sector agropecuario, consideraba “irreal” que pudieran sostenerse en el tiempo las rentabilidades pactadas.

Asimismo, repasó las características del negocio, desde la coyuntura de sus inicios, hasta los comentarios de las “conversas” entre referentes del agro.

A inicios de los 2000´ los terneros valían U$S 100,00 +-

Las rentas de campo no superaban los U$S 50,00/ha. con mucho ofrecimiento.

Los costos operativos de un establecimiento ganadero estaban bajos (efecto devaluación).

Muchos productores estaban descapitalizados y sin acceso…

Según expuso, los inicios de la década del 2000, con la aftosa, la crisis bancaria y la devaluación generaron un escenario para algunos negocios, que por un cierto tiempo podían entregar rentabilidades de 10% anual sobre capital. Sin embargo, con el tiempo, los costos de producción aumentaron y la rentabilidad cayó.

#CambiaTodoCambia

Los ganados subieron considerablemente de precio.

Las rentas superaron los U$S 100,00/ha. Inflacionado por los mismos fondos (tragarse el propio veneno).

Los costos de producción, debido al continuo y eterno atraso cambiario, aumentaron mucho.

Obviamente, la…

“Entonces: ¿cómo podían seguir prometiendo las mismas rentabilidades del inicio?”, se preguntó.

“La respuesta: es imposible. La forma fue generar una 'bicicleta financiera' basada en la confianza vendida sobre la honestidad de los actores. Pagando rentabilidades a los 'viejos inversores' con el capital que ingresaba de los 'nuevos'. Mas viejo que el agujero del mate”, sumó.

Según Lago, la situación actual derivará en que los “crédulos inversores” deberán asumir las pérdidas.

“Cuando digo crédulos, lo digo porque continuamente los verdaderos voceros del sector agropecuario, los representantes de las gremiales agropecuarias, están manifestando sobre los problemas de competitividad, de mercados (barreras y aranceles), del clima, en definitiva, de la baja rentabilidad sectorial. Pero no les creyeron, optaron por creer a los "vende humo" que decían que ellos si son eficientes en el manejo de la actividad. Sumándose inclusive al relato de otros actores: 'los llorones de las 4x4', señaló.

Por su parte, también dijo que este tipo de fondos “nunca financiaron al sector ganadero”.

Sobre el final de sus mensajes, Lago contó que, a lo largo de los años, tanto familiares como amigos le han consultado sobre si era conveniente colocar dinero en estos fondos ganaderos. “Mi respuesta: no te recomiendo”, explicitó.

“Todos quienes estamos en el sector productivo sabemos que esto es irreal y no puede mantenerse en el tiempo pagando las rentabilidades pactadas. La pregunta en las conversas era: ¿cuándo revientan? En estos años muchos de los aconsejados por mí, me dijeron: 'No sabes nada, a todos les va bien'. En estos días también hubo quienes llamaron para agradecerme”, afirmó después.

1?0? Les deseo a todos los involucrados la mejor de las suertes, que el daño sea el menor posible y que todos puedan recuperarse del golpe.

Pero no sean tan crédulos y escuchen a los que saben, no porque sepan por ser mas capaces, pero saben por siglos de experiencia.

