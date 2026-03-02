“Preocupación” y “urgente desescalada”: el comunicado de Cancillería sobre Medio Oriente

Política

El Ministerio de Relaciones Exteriores volvió a expresarse sobre los ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán y mostró su “profunda preocupación” e hizo un “llamado a una urgente desescalada”.

“El gobierno uruguayo sigue con atención la situación en Medio Oriente y expresa su profunda preocupación por la ampliación de la escalada de violencia que aumenta el número de muertes civiles, especialmente niños y niñas, y la respuesta militar iraní contra diversos Estados de la región, incluyendo el Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, el Estado de Catar, Bahréin, Jordania, Iraq, Líbano, Omán; Estados y pueblos con los que Uruguay se solidariza”, señala un comunicado de la Cancillería uruguaya.

En esa línea, Uruguay “hace un llamado a una urgente desescalada, y urge a todas las partes involucradas a respetar el derecho internacional y retornar al camino diplomático”.

“Rechazar un ataque militar contra un Estado, en contravención del derecho internacional, no implica condonar las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en el territorio del Estado agredido”, insistió la cartera que lidera el ministro Mario Lubetkin.

Ante el agravamiento del escenario de seguridad en Medio Oriente tras los ataques sobre Irán y la posterior respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores difundió los canales de contacto y asistencia consular para ciudadanos uruguayos que se encuentren en la región o para familiares que, desde Uruguay, necesiten realizar consultas urgentes.

La información oficial incluye teléfonos de emergencia y correos electrónicos de las secciones consulares en países clave del área, así como un contacto directo en Montevideo para centralizar pedidos de ayuda. Según indicó Cancillería, los equipos consulares se mantienen activos y en coordinación permanente.

Desde Cancillería reiteraron la importancia de mantener la comunicación con las representaciones diplomáticas, seguir las indicaciones de seguridad locales y contactar de inmediato a las autoridades uruguayas ante cualquier situación de riesgo.

Contactos de emergencia para uruguayos en Medio Oriente

Israel – Sección consular en Tel Aviv

[email protected]

+972 55 989 30 89

Catar – Sección consular en Doha

[email protected]

+974 50 31 61 53

Emiratos Árabes Unidos – Sección consular en Abu Dhabi

[email protected]

+971 54 991 6664

Para consultas desde Uruguay

[email protected]

098 274 616

La amenaza de Donald Trump

El pasado 1° de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a las autoridades de Irán que, si cumplen su amenaza de asestar “un golpe muy fuerte” en represalia por la ofensiva conjunta lanzada con Israel, Washington responderá con una contundencia “nunca antes vista”.

“Irán acaba de declarar que hoy va a golpear muy fuerte, más fuerte que nunca. ¡Pero mejor que no lo hagan porque, si lo hacen, les golpearemos con una fuerza nunca antes vista!”, escribió el mandatario en redes sociales.

La advertencia se produce en el marco de la operación denominada Furia Épica, iniciada en la madrugada del sábado, cuando comenzaron los bombardeos contra objetivos militares y nucleares iraníes. Según Washington, el propósito es “desmantelar el aparato de seguridad del régimen”.

Horas antes, Trump había anunciado la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, durante los ataques contra el centro del poder en Teherán, en una ofensiva que tiene como objetivo declarado forzar un cambio de régimen.

Teherán, que negociaba con Washington un acuerdo sobre su programa nuclear, denunció una “agresión militar criminal” y respondió con ataques contra bases militares estadounidenses en países del Golfo, incluidos Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar.

La escalada mantiene en vilo a la comunidad internacional ante el riesgo de una confrontación regional de mayor alcance en Oriente Medio.

Con información de agencias.