EEUU e Israel lanzan ataque masivo contra el corazón del poder iraní





El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de una “gran operación de combate” conjunta con Israel contra lo que describió como las principales instituciones del poder en Irán.

Según Trump, el objetivo es “proteger al pueblo estadounidense mediante la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní” y, en último término, forzar la caída de las actuales autoridades.

Doble objetivo: rendición y levantamiento interno

En su discurso, Trump exigió la “rendición total y absoluta” del Ejército y la Policía iraní, prometiendo inmunidad a quienes depongan las armas.

“A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y toda la Policía, les digo que deben deponer las armas. Seréis tratados con justicia y con inmunidad total u os enfrentaréis a una muerte segura”, declaró.

Al mismo tiempo, hizo un llamado directo a la población iraní para que protagonice “el esfuerzo final” para derrocar al estamento clerical.

“La hora de su libertad está a su alcance”, afirmó, calificando la operación como “la única oportunidad durante generaciones” para cambiar el rumbo del país.

Explosiones en Teherán

Medios iraníes como Tasnim y Fars informaron de explosiones en el barrio de Pasteur, en Teherán, donde se encuentra el complejo que alberga la residencia y la oficina del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Según reportes preliminares, al menos siete misiles habrían impactado en la zona. Hasta el momento no se han confirmado cifras oficiales de víctimas.

El espacio aéreo iraní fue cerrado durante seis horas, mientras que plataformas de monitoreo como NetBlocks reportaron una caída significativa en la conectividad a internet en el país.

Operación con nombre clave

El Pentágono denominó la ofensiva “Furia Épica”, mientras que medios israelíes informaron que en Israel se conoce como “Rugido del León”, en aparente continuidad con la operación “León Rampante” realizada en junio contra instalaciones nucleares iraníes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, habló de un “ataque preventivo para eliminar amenazas al Estado de Israel” y declaró un estado de emergencia especial en todo el país.

Israel en alerta máxima

Las Fuerzas de Defensa de Israel activaron alarmas en todo el territorio ante la posibilidad de represalias con misiles o drones. Se suspendieron actividades educativas, reuniones públicas y vuelos comerciales, y el espacio aéreo israelí quedó temporalmente cerrado.

Las autoridades pidieron a la población permanecer cerca de refugios antiaéreos y mantenerse atenta a las instrucciones oficiales.

La ofensiva marca una de las escaladas más graves en la región en años recientes, con el riesgo de un conflicto de mayor alcance en Medio Oriente.





