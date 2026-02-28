Internacionales

Cancillería expresó preocupación por ataques de Israel y EE. UU. y por respuesta de Irán

Montevideo Portal

El gobierno uruguayo, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicó este sábado un pronunciamiento en el que manifiesta su “extrema preocupación por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní”.

El texto destaca además la extensión de estas operaciones a objetivos en países vecinos, lo que agrava aún más la situación regional.

En el comunicado, Uruguay subraya la importancia del respeto al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, en particular las cláusulas que regulan el uso de la fuerza en las relaciones entre estados, como “indispensables para el mantenimiento de la paz y la seguridad regional y global”.

El comunicado reafirma que, como país promotor de la paz, Uruguay hace un urgente llamado a las partes involucradas a desescalar la violencia, a ejercer la “máxima contención”, a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario y a retomar “las vías diplomáticas para la solución de los problemas de fondo vinculados a la cuestión nuclear”.

Además, la Cancillería resaltó que mantiene un contacto permanente con su personal diplomático acreditado en la región, incluyendo embajadas en Israel, Irán, Palestina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Líbano.

