¿Por qué los funcionarios de Udelar declararon “persona non grata” al exrector Arim?

La Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur) declaró “persona non grata” al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.

Según informó La Diaria y confirmó Montevideo Portal en diálogo con el secretario general del gremio, Paul Schiera, esta definición se dio por “alguna declaración” del exrector de la institución educativa sobre el presupuesto.

“En realidad, el presupuesto que está pidiendo la Universidad lo elaboramos con él. Fue votado en el Consejo Directivo Central de diciembre y fue hecho por Arim […] tomando el presupuesto quinquenal pasado, viendo las dificultades que tiene la universidad en su expansión y siempre con la línea y el recalco de él de que había que ser sumamente austeros, […] que era lo que necesitaba la Universidad para sostener este crecimiento que lleva de expansión. Era necesario conseguir cerca del 52% del incremento y él lo sabe perfectamente”, aseveró el sindicalista.

En tal sentido, cuestionó que el jerarca de gobierno “salga a desconocerlo” y a “decir que la Udelar tendría que estar satisfecha”.

Consultado respecto a qué implica esta etiqueta, Schiera señaló que se trata de una declaración pública que apunta a mostrar que desde el sindicato están “en contra de esta persona”.

Affur se declaró en conflicto por la partida asignada en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional. Según dijo el dirigente, el próximo 18 de setiembre irá una delegación de la Universidad de la República —liderada por su rector, Héctor Cancela— a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a debatir sobre el presupuesto para la casa de estudios.

Por otro lado, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) también se declaró en conflicto por el mismo tema en una resolución del pasado 9 de setiembre.

“Ante la insuficiente e indignante propuesta del Poder Ejecutivo y cumpliendo con el mandato de su convención, el Consejo Federal de ADUR se declara en conflicto y resuelve levantar el cuarto intermedio de la Convención este miércoles 17 de setiembre para evaluar las medidas para luchar por un incremento presupuestal acorde a las urgencias que enfrenta la Universidad”, reza el comunicado emitido.

Así, el sindicato docente apeló a que el Ejecutivo envíe un mensaje complementario al proyecto de ley presupuestal (tiene tiempo hasta el 20 de este mes) para “mejorarlo”. “Entendemos que allí tienen una oportunidad para dar una señal más esperanzadora respecto del futuro de la Udelar”, expresa el sindicato.

En este mismo sentido, ADUR apeló a los diputados y senadores que tienen la responsabilidad de aprobar el proyecto y su eventual mensaje complementario. “En tercer lugar, a la ciudadanía de nuestro país, a quien se debe la labor que realizamos, con compromiso y dedicación. Está en juego el futuro del país y lo queremos cuidar”, añade el texto.

“Porque invertir en Educación Pública es invertir en el país, y es saber cumplir”, concluye el comunicado, en alusión al lema de campaña adoptado por el hoy presidente Yamandú Orsi.