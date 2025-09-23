“Por cuatro votos cagados”: Pato Celeste criticó vuelta de Dos Santos al Partido Nacional

Política

Gustavo Torena, conocido popularmente como El Pato Celeste, hizo un descargo contra el Partido Nacional en sus redes sociales. El excandidato a diputado por la lista 906 del Frente Amplio (FA) cuestionó al directorio blanco por haber aprobado la afiliación de Valentina Dos Santos al partido después de que renunciara por ser condenada por corrupción en la Intendencia de Artigas.

“Durante 20 años me fumé al Partido Nacional hablando pestes de mí”, comenzó Torena. El excandidato a diputado por el FA dijo que desde la interna blanca lo criticaron por haber estado “procesado”, por ser “amigo” del expresidente José Pepe Mujica y por frecuentar el piso 11 de la Torre Ejecutiva.

“Que esto, que lo otro... Hoy reciben a Valentina con los brazos abiertos, manga de hipócritas, por cuatro votos cagados. ¿Pedirán disculpas? Lo dudo”, expresó el empresario.

El descargo de Torena tuvo el apoyo del exintegrante de Karibe con K Gerardo Nieto, quien integró una lista a Diputado por el Movimiento de Participación Popular en las elecciones nacionales de octubre de 2024, en las que el FA fue a balotaje contra la Coalición Republicana. “Pegue, Pato!”, escribió el cantante.

Torena fue cuestionado durante el gobierno de José Mujica, cuando además de mantener una estrecha relación con el expresidente, que le permitía frecuentar el piso 11 de Presidencia de la República, realizó varios negocios con Venezuela. Su último viaje a ese país fue a fin de año, informó Torena a Montevideo Portal.

En 2019 pasó seis meses en prisión tras ser acusado de usar certificados falsos para poder salir del país, y fue liberado en setiembre del mismo año. Sobre este punto, Torena dijo que no le debe “nada a la Justicia”.

La vuelta de Dos Santos

A mediados de julio de 2024, Dos Santos Caram presentó su renuncia al Partido Nacional. Esa misma semana la entonces diputada por Artigas fue condenada, mediante proceso abreviado, por un delito de usurpación de funciones en la causa.

La condena llegó en el marco de una causa que investigaba irregularidades en el pago de horas extras en la comuna artiguense, causa en la que también fueron condenados el intendente Pablo Caram y el director municipal Rodolfo Caram, tíos de Valentina.

Dos Santos fue cuestionada durante la última campaña electoral porque, a pesar de la condena, participó activamente de actividades partidarias de su delfín político, Emiliano Soravilla, quien se presentó como candidato a la intendencia y ganó las elecciones municipales. En campaña, Soravilla anunció que, de ser electo, incorporaría a Dos Santos como secretaria general, cargo que ocupa en la actualidad.

A principios de setiembre, la jerarca municipal artiguense volvió a reincorporsarse al Partido Nacional. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, explicó en declaraciones al noticiero Telenoche que no existen impedimentos para su reincorporación, ya que cumplió la condena y el partido ya le aplicó la sanción correspondiente.