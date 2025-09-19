Política

El Pato Celeste denunció a 53 cuentas de TikTok por “difamación” y “amenaza de muerte”

Gustavo Torena, conocido popularmente como Pato Celeste, hizo una denuncia a 53 cuentas de la plataforma digital TikTok por “difamación, injuria y amenazas de muerte”.

El excandidato a diputado por el Frente Amplio (FA) dijo a El País que se enteró de los insultos a su persona tras haber ingresado a la red social. “Que tengo una imprenta de dólares falsos, un taller de autos robados, que pagué una casa con la plata de Venezuela, con la de Uruguay, cualquier disparate”, expresó.

Torena afirmó que realizó la denuncia ante la Policía porque “hay tres o cuatro que filman” frente a su casa y dicen dónde vive. “No es un mano a mano entre vos y yo que nos insultamos en las redes sociales”, reconoció.

“Llega un punto en el que no sabés qué va a pasar”, dijo el ideólogo del personaje que acompañó a la selección uruguaya durante varios años.

En la denuncia policial, Torena dijo que los usuarios de las redes sociales lo tildaron de “terrorista”, “asesino” y “ladrón”.

El Pato Celeste hizo la denuncia por primera vez el pasado 1° de setiembre, pero la amplió el 17 ante la Unidad de Cibercrimen.

En julio de 2023, Torena anunció que comenzaría a hacer política de forma activa. “Quiero ver la reacción de la gente, qué apoyo podemos tener”, dijo Torena a Montevideo Portal en aquel entonces.

El empresario fue cuestionado durante el gobierno de José Mujica, cuando además de mantener una estrecha relación con el expresidente, que le permitía frecuentar el piso 11 de Presidencia de la República, realizó varios negocios con Venezuela. Su último viaje a ese país fue a fin de año, informó Torena a Montevideo Portal.

En 2019 pasó seis meses en prisión tras ser acusado de usar certificados falsos para poder salir del país, y fue liberado en setiembre del mismo año. Sobre este punto, Torena dijo que no le debe “nada a la Justicia”.