Siempre te esperan a cenar: Valentina dos Santos regresa al Partido Nacional

Política

A mediados de julio de 2024, Valentina dos Santos Caram presentó su renuncia al Partido Nacional. Esa misma semana la entonces diputada por Artigas fue condenada mediante proceso abreviado por un delito de usurpación de funciones en la causa.

La condena llegó en el marco de una causa que investigaba irregularidades en el pago de horas extras en la comuna artiguense, causa en la que también fueron condenados el intendente Pablo Caram y el director municipal Rodolfo Caram, tíos de Valentina.

Dos Santos fue cuestionada durante la última campaña electoral porque, a pesar de la condena, participó activamente de actividades partidarias de su delfín político, Emiliano Soravilla, quien se presentó como candidato a la intendencia y ganó por amplio margen. En campaña, Soravilla anuncio que de ser electo incorporaría a Dos Santos como secretaria general, y de hecho lo hizo.

En las últimas semanas Dos Santos solicitó volver a afiliarse al partido, trámite que fue aprobado en la reunión del directorio blanco del lunes 1º.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, explicó en declaraciones al noticiero Telenoche que no existen impedimentos para su reincorporación, ya que cumplió la condena y el partido ya le aplicó la sanción correspondiente.

Además, fuentes políticas dijeron al citado medio que Dos Santos tiene aspiraciones de continuar su carrera electoral dentro del partido.