“Patentar en el sentido de registrar”: Bergara sobre regular monopatines eléctricos

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El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se volvió a referir a la intención de la comuna de regular a los monopatines eléctricos y, en concreto, a la “posibilidad” de cobrar patente.

Consultado respecto a si la Intendencia de Montevideo le pondrá patente a estos vehículos en el programa Legítima mañana, de Caras y Caretas TV, el jerarca lo negó rotundamente: “No, no, no”.

“Lo que me preguntan explícitamente, y está bien, es si vamos a regular los monopatines y la respuesta es sí”, sostuvo Bergara, a lo que añadió que se está “comenzando a analizar” la regulación de los monopatines junto con el director de Movilidad, Germán Benítez.

Según señaló, el “foco” de esta iniciativa “es el tema de la seguridad”, tanto de quienes andan en ellos como del resto de los automóviles o transeúntes.

Es decir que la IM sí va “camino a una regulación”, puntualizó. “Ahí me preguntan ‘¿eso puede incluir patente?’, bueno es una posibilidad”, acotó el economista.

De todas formas, mencionó que se busca patentar “en el sentido de registrar”. “Hay que registrar, patentar en el sentido de registrar, sí, pero lo que hay que hacer es definir las exigencias de seguridad para evitar malas noticias desde ese punto de vista”, argumentó el intendente.

Dicho esto, insistió en que no ve “la necesidad de ir a un cobro de patente”. Además, continuó Bergara, esta propuesta “no tiene ninguna lógica recaudatoria” porque “la magnitud es ínfima”, en el sentido de que la IM no considera que sería “una fuente de recaudación importante”. “No mueve la aguja”, sintetizó.

“Dejemos en claro: no está esto definido ni sobre la mesa. Lo que sí está sobre la mesa es avanzar en una regulación con el objetivo de la seguridad”, concluyó.