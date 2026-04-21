“No somos rehenes de Adeom”: Bergara sobre negociaciones entre la IM y el sindicato

Después de que la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) realizara un paro que generó que el pasado 15 de abril todos los servicios de la Intendencia de Montevideo (IM) fueran suspendidos, el intendente Mario Bergara se refirió a las negociaciones con el sindicato.

“No somos rehenes de Adeom, pero es indudable que como en cualquier actividad, cuando hay medidas gremiales o sindicales que tienen entre otras cosas el objeto lógico de alterar el funcionamiento de una empresa, de un organismo, etcétera, eso se nota, porque si no la medida no tendría ningún tipo de efectividad”, dijo Bergara en rueda de prensa consignada por Leo Sarro.

El intendente de Montevideo sostuvo que no puede “negar que cuando se toman medidas gremiales hay afectación del servicio”. “Aspiramos a que esto sea obviamente circunstancial”, aclaró.

Bergara dijo que la comuna capitalina, que desde su asunción ha tenido conflictos con Adeom, busca “un camino que va a ser de diálogo” con el sindicato de los municipales.

El intendente adelantó que este miércoles 22 el gremio de trabajadores municipales y la comuna tendrán una reunión tripartita con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde aspiran que pueda “avanzar”.

Al ser consultado sobre si la IM debe ser más “firme” con Adeom, Bergara afirmó que “las decisiones de la administración las toma la administración”. De todos modos, recordó que “hay derechos sindicales” y “libertad sindical”.

“Eso no es que uno dependa de Adeom ni que mande Adeom ni mucho menos. Creo que está claro en este proceso en el que después de haber llegado a un preacuerdo en el mes de diciembre, las asambleas de Adeom rechazaron ese acuerdo. La Intendencia mantiene un talante de diálogo, pero dentro de determinados carriles”, expresó.

En esa línea, Bergara dijo que las primeras propuestas del sindicato “estaban muy alejadas de las posibilidades de la administración”, por lo que se les planteó que con esas propuestas no habían “posibilidades” de sentarse a negociar.

“La intervención del Ministerio de Trabajo fue positiva en el sentido de dejar en claro que bueno, que había que poner sobre la mesa una plataforma que sea pasible de ser negociada y eso es lo que va a ocurrir mañana”, concluyó.