Paro del Pit-Cnt: cómo serán los horarios de ómnibus y qué servicios estarán afectados

El Pit-Cnt anunció que este miércoles 29 de octubre realizará un paro general parcial entre las 9:00 y las 13:00. La central sindical llevará a cabo una movilización que saldrá de la Universidad de la República al Palacio Legislativo; en todos los departamentos del interior también habrá marchas y actividades.

La Unión de Trabajadores de Cutcsa (Unott) dijo a Montevideo Portal que en los paros parciales el transporte “se adhiere, pero no para”, por lo que las frecuencias serán las habituales. De todos modos, el sindicato sí acompañará la movilización con coches.

El Sindicato del Taxi también se adherirá al paro general parcial. En ese sentido, anunció que parará de 9:00 a 13:00 y se concentrará en Daniel Fernández Crespo y la avenida 18 de Julio.

En ese sentido, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) anunció que parará durante 48 horas por “presupuesto digno para la educación pública”. El sindicato de profesores ocupará siete liceos de Montevideo: el n° 1, el n° 2, el n° 9, el n° 13, el n° 22, el n° 61 y el n° 72.

La Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República parará 24 horas el miércoles 29; además, unos siete sindicatos dejarán sus actividades por 48 horas, dijeron a Montevideo Portal. El sindicato realizará propaganda y cartelería para la movilización del Pit-Cnt.

Desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) señalaron que la “mayoría de los servicios públicos no atenderán al público de 9:00 a 13:00” y que algunos —aún no puntualizaron cuáles— se extenderá por 24 horas. “Lo que sí se va a ver resentida es la atención al público en todas las oficinas públicas de la Administración Central, de 9:00 a 13:00”, indicaron desde el sindicato.

El Sindicato de Trabajadores de Antel (Sutel), el sindicato de los trabajadores de UTE y la Federación de Funcionarios de OSE también participarán de la concentración del Pit-Cnt en la explanada de la Udelar y se sumarán al paro parcial.