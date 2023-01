“Nunca discrepé con Carolina (Cosse)”, afirmó Orsi tras dichos por acto con Lula en la IM

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se refirió a sus críticas al acto que tuvo lugar en la Intendencia de Montevideo en el que se le entregó la distinción “Más Verde” al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y afirmó que “nunca” discrepó con Carolina Cosse.

“Nunca dije que Carolina (Cosse) no tenía que hacer el acto. Al contrario, dije que la intendenta de Montevideo tenía que hacer el acto. Lo dije. Se hizo siempre. A Lula se le entregó la llave en época de Mariano (Arana). Yo me puedo equivocar, pero digo lo que pienso”, agregó Orsi en su discurso en un comité de base de la ciudad de Maldonado.

En este sentido, el jerarca reconoció que lo que considera “no estuvo del todo bien” fue que el Frente Amplio convocara a las personas a asistir a la explanada de la IM. “Los frenteamplistas iban a ir igual, esa fue mi opinión y es mí opinión”, indicó Orsi.

“Los que invitaron fueron el Frente Amplio y el Pit-Cnt. Nunca dije nada del Pit-Cnt, porque pienso que eso no está mal. Es opinable y discutible. Todo el mundo tiene derecho a discrepar. El día que la unidad sea unanimidad, ese día yo no estoy en el lugar correcto. En una entrevista dije que capaz lo mejor hubiera sido que no invitara el FA. Capaz estoy equivocado, pero tengo el derecho a discrepar. Pero no con Carolina, al contrario. Es como si (Enrique) Antía mañana recibe al presidente de Paraguay y en la puerta te hace un acto el Partido Nacional”, afirmó el intendente canario.

Orsi también se refirió a las críticas que recibió del presidente del FA, Fernando Pereira, que dijo que “sin la unidad, el Frente Amplio no gana”. “El día que la unidad sea unanimidad es porque yo no estoy en el lugar correcto”, manifestó.

“El día que no podamos decir lo que pensamos estamos fritos, porque yo he dicho más de una vez que la autocrítica no es zafral, es una actitud”, sostuvo Orsi.

La crítica de Orsi

El pasado jueves, el intendente canario aseguró que no entendió “de dónde surgió la invitación” del Frente Amplio a la población para concurrir a la explanada de la Intendencia de Montevideo en el marco del reconocimiento a Lula.

“En una ciudad como Montevideo, con lo que representa incluso para el Mercosur, que Montevideo le diera un recibimiento no me parece descabezado, incluso se hizo en el marco de un reconocimiento por el tema ambiental. Creo también, y voy a ser sincero acá, no entendí mucho de dónde surge la invitación. Ahí el propio Frente [Amplio] invitamos a la gente, capaz que eso no ayudó”, dijo Orsi en diálogo con el programa Doble Click de radio FM DelSol.

