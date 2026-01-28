“Nos tildaron de ‘mandaderos’”: dirigente denunciante del Sunca sobre amonestación del MEC

Locales

El dirigente del Sunca Damián Rodríguez, representante de la corriente minoritaria Manuel Barrios, afirmó que la resolución del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que observa y amonesta al sindicato por violaciones estatutarias confirma la “legitimidad” de una serie de denuncias centradas en la falta de transparencia y el incumplimiento de las normas internas.

Según explicó, la resolución genera “tranquilidad” en el sector denunciante. “Lo que estamos buscando es que de una vez por todas se respete el estatuto, y que el funcionamiento del sindicato sea acorde a lo que marca el estatuto y no que se rija solamente por la mayoría, para que hagan y deshagan a su manera”, afirmó en diálogo con Montevideo Portal.

A su vez, también mencionó la falta de información vinculada a la fundación Sunca Solidario y al Fondo Social de Vivienda de la Construcción (Fosvoc), sobre el cual, adelantó, que “hay más información que se está procesando” y que durante este año podría haber novedades.

El dirigente rechazó las acusaciones que recibieron los denunciantes por parte de sectores de la corriente mayoritaria —lista 658—, quienes los señalaron como “dirigentes amarillos”. “Nos tildaron de ‘mandaderos del sector empresarial’. Jamás se nos pasó por la cabeza la intervención del sindicato. Lo único que queríamos era exigir algo que es legítimo para los trabajadores”, remarcó.

Uno de los aspectos que remarcó el MEC en su informe fue la incompatibilidad de los dirigentes de tener cargos de representación, algo que el Sunca violaba al tener a Laura Alberti de secretaria de Finanzas al igual que en el Partido Comunista del Uruguay (PCU).

“Nada impide que un dirigente milite en un sector político, sea cual sea, pero lo que no corresponde es tener la misma responsabilidad y nivel de incidencia en el sindicato y en una estructura política”, añadió.

De cara a las próximas elecciones del Sunca, el dirigente consideró que este proceso tendrá impacto en el debate interno. “Va a tener repercusión en las elecciones y en la discusión con los trabajadores, y eso es sano. La próxima dirección, sea cual sea, tiene que regirse por el estatuto”, concluyó.

