El MEC sancionará al Sunca por violaciones estatutarias y situaciones irregulares

Política

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) resolvió observar y amonestar al Sindicato de la Construcción (Sunca) después de haber constatado violaciones estatutarias y situaciones irregulares.

Según informó el periodista Eduardo Preve, la sanción, firmada por el ministro José Carlos Mahía, será comunicada esta semana. El rol de la cartera será el de “policía administrativa de las asociaciones civiles”.

En esa línea, el MEC solicitará al sindicato que subsane la falta de presentación de estados contables y financieros a su directiva, así como a los centros de trabajo, ya que se trata de una obligación permanente.

La cartera que dirige Mahía también sancionará al sindicato por anomalías en el funcionamiento de la fundación Sunca Solidario, que no cumple con la presentación de su memoria anual en el Registro de Asociaciones Civiles y Fundaciones.