MEC concluyó que el Sunca infringió varios artículos de su propio estatuto: ¿qué se sabe?

La Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) elaboró un informe en el que concluye que el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) incurrió en varias infracciones a su propio estatuto, luego de analizar denuncias presentadas por afiliados y revisar los libros sociales de la institución.

Si bien el organismo descarta algunos de los señalamientos formulados por falta de pruebas, la cartera sostiene que se constataron incumplimientos concretos en materia de obligaciones internas y funcionamiento institucional. A raíz de ello, recomienda la aplicación de una sanción de observación, que quedará asentada en el Registro de Asociaciones Civiles y Fundaciones.

El expediente se originó el 11 de junio, cuando un grupo de socios del sindicato presentó una denuncia por falta de información, fraude en las elecciones del 2020 e irregularidades en la Secretaría de Finanzas que involucraba también a la Fundación Sunca Solidario y al Fondo Social de la Construcción (FSC).

Según el informe firmado por la abogada asesora de la dirección, al que accedió Montevideo Portal, la cartera sugirió “no hacer lugar a la denuncia de fraude” y también descartar los reclamos vinculados a falta de información, ya que no se probó que la institución hubiera negado datos a los socios.

Sin embargo, la situación cambió al momento de evaluar los libros sociales del Sunca. El MEC determinó que las actas del libro de asamblea y del consejo directivo presentan carencias, y que estas constituyen infracciones a normas estatutarias expresamente definidas.

En el caso de la Secretaría de Finanzas, el informe señala que el artículo 77 del estatuto establece, entre otras responsabilidades, “realizar en forma bimensual un informe de entradas y salidas a los centros de trabajo” y “rendir informes de manera permanente al Comité Ejecutivo Nacional de la relación entre la cantidad de trabajadores en actividad y de afiliados cotizantes”. Según la revisión de los libros, esos informes no aparecen registrados.

El MEC también constató incumplimientos en la redacción de las actas de Asamblea General. Si bien cada año se presentan la memoria y el balance institucional, el informe establece que no se cumple con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del estatuto, que exigen que las deliberaciones y acuerdos queden asentados en el libro respectivo y que los participantes puedan dejar constancia de su voto y opinión.

Uno de los puntos centrales es la incompatibilidad establecida en el artículo 65. El MEC determinó que la norma fue vulnerada al constatar, a través de los libros sociales del sindicato y de la web del Partido Comunista del Uruguay (PCU), que la secretaria de Finanzas del Sunca, Laura Alberti, ocupa simultáneamente un cargo de igual denominación en esa organización política.

El informe aclara que el artículo 65 establece que “el carácter de miembro del Consejo Directivo Nacional es incompatible con ejercer la representación política partidaria”. A su vez, el artículo 69 define que quien ejerce la Secretaría de Finanzas integra el Consejo Directivo Nacional, por lo que el MEC entiende que “la incompatibilidad es clara”.

Además, el informe examina la situación de la Fundación Sunca Solidario. Allí se constató que no surgen registros de la presentación de la memoria anual establecida en el artículo 26 de la Ley 17.163, por lo que el MEC considera que corresponde aplicar un apercibimiento de acuerdo al artículo 27 de esa norma.

En el caso del FSC, el organismo recomienda no hacer lugar a la denuncia referida a una supuesta “comisión económica” vinculada a la compra de mochilas escolares, ya que no se aportaron pruebas, mientras que la institución presentó documentación que acredita los procedimientos de licitación y la ejecución de su objeto social.

El informe concluye que “las normas estatuarias infringidas por Sunca son los artículos 13, 14, 65 y literales g) y h) del artículo 77”. También indica que, dado que el sindicato “no posee antecedentes de sanciones en el Registro de Asociaciones Civiles y Fundaciones”, se sugiere la aplicación de una sanción de observación con la correspondiente anotación.

Además, propone apercibir a la Fundación Sunca Solidario por incumplimiento de la normativa vigente, y descartar la denuncia contra el Fondo Social de la Construcción. El documento será puesto a la vista de las instituciones involucradas por un plazo de diez días hábiles antes de su resolución definitiva.

Fuentes del sindicato informaron a Montevideo Portal que el MEC transmitió la intención y sería un hecho que va a fiscalizar las próximas elecciones de autoridades, que se van a realizar en marzo o abril del 2026.

