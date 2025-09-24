“No vamos a gastar un peso”: Lubetkin descartó usar “fondos públicos” para Mundial 2030

Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, habló de la reunión a la que asistió el presidente Yamandú Orsi en Estados Unidos por la organización del Mundial 2030, con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, además de Santiago Peña, presidente de Paraguay.

“Nunca se había dado una reunión de este tipo”, expresó en rueda de prensa, consignada por Canal 5 Noticias. “La discusión es cómo empezar a preparar el mundial [2030] desde el día después que termine este mundial [2026]”, agregó.

Según contó el canciller, con Infantino se habló “de que la fecha clave es el 20 de julio del 2026”, el día que “se termina de jugar la final en Nueva York”.

“Al otro día empezamos a preparar lo que nos toca a nosotros porque recuerden siempre que al menos seguro el primer partido del mundial va a ser en Montevideo”, sostuvo.

Asimismo, Lubetkin afirmó que “se habla que el sorteo se haga en Uruguay” y “hay ya una especie de consenso de hacerlo en Uruguay”.

Por otro lado, se refirió a “la financiación de esos partidos”. “Una cosa que quedó clara es que nosotros, ni el presidente Orsi ni el presidente Peña ni el presidente [Javier] Milei, no vamos a gastar una moneda, un peso, un dólar, para el mundial”, dijo el ministro.

“Los dineros hay que encontrarlos y se van a encontrar. Los fondos públicos van para las tareas que tenemos en relación a lo que estamos discutiendo en el Presupuesto y no se va a desviar absolutamente nada”, puntualizó Lubetkin.

