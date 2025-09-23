Fútbol Internacional

Mundial 2030 tendría 64 países: el sorteo y un grupo completo se jugaría en Uruguay

Una de las novedades que recorrió el mundo en las últimas horas tiene que ver con el Mundial 2030 y una propuesta innovadora que pretende la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y estaría cerca de poder concretarse.

En una reunión cumbre en Estados Unidos, estuvieron presentes Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol) y Gianni Infantino (presidente de FIFA), además de Santiago Peña y Yamandú Orsi, los presidentes de Paraguay y Uruguay; cada uno de los países involucrados en su organización, junto a España, Portugal y Marruecos los designados como sedes.

¡Creemos en un Mundial 2030 histórico! Gracias Presidente Gianni Infantino por recibirnos y compartir este camino hacia el Centenario de la mayor fiesta del fútbol.



Queremos hacer un llamado a la unidad, a la creatividad y a Creer en Grande. Porque cuando el fútbol se vive entre… pic.twitter.com/XANKxNLf5J — Alejandro Domínguez (@agdws) September 24, 2025

Según confirmaron fuentes de la AUF a FútbolUy, el proyecto que se busca aprobar en forma excepcional para esa edición, involucra un Mundial de 64 selecciones distribuidas en 16 grupos de cuatro países cada uno. De ellos avanzarían los dos mejores, quedando 32 presentes en la siguiente etapa, como sucederá de arranque en la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De esas 16 series, Uruguay, que iba a recibir tan solo uno de los partidos, pasará a recibir toda la disputa del grupo en nuestro país (seis partidos), algo que se buscaba desde el arranque. Lo mismo sucedería con Argentina y Paraguay.

Además confirmó Eduardo Ache, parte de la delegación uruguaya en Estados Unidos, entrevistado en el programa De Fútbol Se Habla Así, que nuestro país también albergaría el sorteo de la competencia en diciembre de 2029.

Excelente cumbre en Nueva York junto a @OrsiYamandu, Gianni Infantino,@agdws y grandes colegas. Un encuentro perfecto para continuar trabajando en el sueño del Centenario 2030, un proyecto que une a la región. ¡Seguimos adelante! pic.twitter.com/ctQPNv76NY — Ignacio Alonso Labat (@nachoalonso33) September 23, 2025

Las restantes 13 zonas se disputarían en España, Portugal y Marruecos, países sedes, tal como estaba previsto.

Cabe recordar que esta idea de una Copa del Mundo con 64 selecciones fue presentada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Este planteo se dio durante una reunión virtual de FIFA en marzo pasado e Infantino lo calificó como “interesante” y dijo que “debería analizarse más de cerca”.

“Vinimos acá a trabajar y tuvimos una reunión sumamente importante. Dentro de poco, vamos a anunciar buenas noticias que van a impactar al mundo”, expresó Alejandro Domínguez en un video que publicó en sus redes sociales.

La novedad, que cuenta con muchos adeptos de peso, con el italiano Infantino a la cabeza, se podría confirmar en la reunión del FIFA Council (Consejo de FIFA), que se realizará la próxima semana.

