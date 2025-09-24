Política

Orsi volvió a hablar en ONU: charlas que añora con Mujica y “la bandera de la libertad”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, volvió a dar un discurso en Nueva York. Esta vez en la mesa redonda “En defensa de la democracia: lucha contra el extremismo”, en la sede de la ONU este miércoles 24 de setiembre, donde también estuvieron los presidentes Luis Inácio Lula da Silva, Gabriel Boric, Pedro Sánchez y Gustavo Petro.

En los cinco minutos en los que expuso, Orsi recordó al expresidente José Pepe Mujica, a quien “añora” para conversar de temas como “revalorizar la bandera de la libertad”.

“Salí a la vida política en mi adolescencia, cuando se abrió la puerta de la libertad y terminó la dictadura. Esa bocanada de aire me marcó; la libertad es algo increíble. No solo dejamos de hablar de esto, sino que nos dejamos arrebatar esa bandera”, expresó el mandatario, según consignó Telemundo.

Según Orsi, “de nada sirve pasar por esta vida siendo un esclavo, ya sea de un régimen político que no te deja mover, pero que es exitoso económicamente, o del trabajo permanente y del rigor excesivo para tener más recursos para poder acceder a más y más cosas”.

“Lo que no tenemos es tiempo de hacer las cosas que antropológicamente debemos hacer para ser felices”, dijo el presidente de la República.