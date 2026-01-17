“No sorprende”: los motivos detrás de cortes de energía recientes, según sindicato de UTE

Locales

La Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) difundió un comunicado público este viernes en el que advierte que los últimos cortes de luz y fallas del servicio no son hechos aislados, sino el resultado de “una política sostenida de recortes, desinversión y vaciamiento de áreas clave de la empresa”.

El sindicato plantea que los eventos de las últimas semanas —incluido el incendio del 7 de diciembre en la estación MVJ, “donde se vio afectado un transformador de alta tensión”; “el aumento exponencial de fallas en la red eléctrica como consecuencia de la alta demanda de energía a fin de año”; y “los severos daños provocados por el temporal del 10 de enero”— no deberían sorprender.

Según el comunicado, estos hechos “ocupan titulares y sorprenden” a la población cuando el servicio eléctrico falla. “Sin embargo, no sólo no son una sorpresa, sino que confirman, de la peor manera, advertencias que venimos realizando de forma sistemática desde hace más de diez años y que han sido sistemáticamente ignoradas”, agrega.

El comunicado recuerda que en años anteriores ya habían denunciado cuestiones como “la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de la plantilla, la falta de ingreso de personal y el avance de las tercerizaciones, que no resuelven los problemas estructurales y debilitan a la empresa pública”.

Pese a este panorama, AUTE destaca que “la gran mayoría de los servicios afectados fueron restablecidos gracias al compromiso y el esfuerzo extraordinario de los trabajadores y trabajadoras, que han cumplido jornadas de hasta 16 horas diarias, trasladándose desde distintos puntos del país para cubrir las zonas más afectadas, lejos de sus hogares, bajo condiciones climáticas adversas y asumiendo riesgos en contextos operativos extremadamente exigentes”.

Entre las demandas del sindicato figura la necesidad de “un aumento real del presupuesto y de la inversión pública para renovar y fortalecer el sistema eléctrico”, “recursos suficientes que garanticen condiciones de trabajo seguras y adecuadas” y “el ingreso inmediato de personal para cubrir la enorme cantidad de vacantes existentes”.

Finalmente, AUTE lanzó una advertencia dirigida tanto a las autoridades como a la sociedad: “Si no se cambia el rumbo, estos episodios no serán excepcionales, sino cada vez más frecuentes, y las consecuencias las seguirá pagando la población”.