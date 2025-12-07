Policiales

Bomberos combatió impactante incendio por explosión de subestación de UTE en Montevideo

Montevideo Portal

Una cuadrilla de Bomberos combatió exitosamente un incendio en la subestación de UTE ubicada en el Barrio Sur, en Montevideo, según informó el ente y añadió que el hecho se dio pasadas las 22:00 horas.

“Se contuvo el fuego y se repuso la totalidad de los servicios afectados por el incendio ocurrido en el sur de Montevideo”, añade el comunicado del organismo. A su vez, ahora técnicos de la empresa pública “trabajan brindando un marco de seguridad para las labores de Bomberos”.

Precisamente, lo que sucedió fue que explotó un transformador de la subestación y luego el resto del predio tomó fuego.

En los diferentes videos compartidos en redes sociales se puede apreciar cómo el incendio escaló de manera veloz y violenta, al mismo tiempo que se sentían otros estallidos.

UTE informó que se dieron solo daños materiales y no hay ninguna persona herida, así como tampoco vecinos afectados.

Incendio en Barrio Sur. Estación de UTE. Solo daños materiales. #incendio pic.twitter.com/V5Boi4ptyy — Mercy ?? (@mercyben) December 8, 2025

va a ser una noche intensa, incendio en sub-estación de UTE barrio Sur de Montevideo pic.twitter.com/DxXwnZh7JJ — agus_oliveri1 (@agus_oliveri1) December 8, 2025

Montevideo Portal