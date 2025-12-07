Bomberos combatió impactante incendio por explosión de subestación de UTE en Montevideo

Montevideo Portal
Una cuadrilla de Bomberos combatió exitosamente un incendio en la subestación de UTE ubicada en el Barrio Sur, en Montevideo, según informó el ente y añadió que el hecho se dio pasadas las 22:00 horas.
“Se contuvo el fuego y se repuso la totalidad de los servicios afectados por el incendio ocurrido en el sur de Montevideo”, añade el comunicado del organismo. A su vez, ahora técnicos de la empresa pública “trabajan brindando un marco de seguridad para las labores de Bomberos”.
Precisamente, lo que sucedió fue que explotó un transformador de la subestación y luego el resto del predio tomó fuego.
En los diferentes videos compartidos en redes sociales se puede apreciar cómo el incendio escaló de manera veloz y violenta, al mismo tiempo que se sentían otros estallidos.
UTE informó que se dieron solo daños materiales y no hay ninguna persona herida, así como tampoco vecinos afectados.
Incendio en Barrio Sur. Estación de UTE. Solo daños materiales. #incendio pic.twitter.com/V5Boi4ptyy— Mercy ?? (@mercyben) December 8, 2025
va a ser una noche intensa, incendio en sub-estación de UTE barrio Sur de Montevideo pic.twitter.com/DxXwnZh7JJ— agus_oliveri1 (@agus_oliveri1) December 8, 2025
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]