Bomberos combatió impactante incendio por explosión de subestación de UTE en Montevideo

El hecho se dio pasadas las 22:00 horas cuando un transformador estalló e hizo que el resto del edificio tomara fuego.

07.12.2025 23:43

Una cuadrilla de Bomberos combatió exitosamente un incendio en la subestación de UTE ubicada en el Barrio Sur, en Montevideo, según informó el ente y añadió que el hecho se dio pasadas las 22:00 horas. 

“Se contuvo el fuego y se repuso la totalidad de los servicios afectados por el incendio ocurrido en el sur de Montevideo”, añade el comunicado del organismo. A su vez, ahora técnicos de la empresa pública “trabajan brindando un marco de seguridad para las labores de Bomberos”. 

Precisamente, lo que sucedió fue que explotó un transformador de la subestación y luego el resto del predio tomó fuego. 

En los diferentes videos compartidos en redes sociales se puede apreciar cómo el incendio escaló de manera veloz y violenta, al mismo tiempo que se sentían otros estallidos

UTE informó que se dieron solo daños materiales y no hay ninguna persona herida, así como tampoco vecinos afectados. 

