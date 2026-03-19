“No se arregla con un papel”: Orsi no enviará venia para designar fiscal de Corte

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, respondió este jueves al pedido de la oposición para que envíe la venia al Parlamento para designar a Mónica Ferrero como fiscal de Corte.
La coalición republicana hizo llegar al mandatario este jueves una carta en la que respaldaron la continuidad de Ferrero como fiscal de Corte. “Su trayectoria personal, profesional e institucional fundamentan esta posición, incluso el atentado que sufrió junto a su familia son prueba, lamentablemente contundente, de lo que significa en la lucha contra el crimen organizado y, por ello, para nuestra democracia”, manifestaron los legisladores en el documento.
El miércoles, Orsi respaldó en rueda de prensa a la titular del Ministerio Público y dijo que “nunca hubo un problema” en relación a este tema.
El presidente manifestó en diálogo con periodistas en Torre Ejecutiva que el Ejecutivo no enviará la venia para la designación de Ferrero al Parlamento, consigno Subrayado (Canal 10).
“Esto no se arregla con un papel y mucho menos con un manoseo", sentenció Orsi.
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