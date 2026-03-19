Política

Senadores de la oposición le pidieron a Orsi que designe a Ferrero como fiscal de Corte

Montevideo Portal

La bancada de senadores de la coalición republicana envió una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, en la que respaldaron la continuidad de Mónica Ferrero como fiscal de Corte.

“Su trayectoria personal, profesional e institucional fundamentan esta posición, incluso el atentado que sufrió junto a su familia son prueba, lamentablemente contundente, de lo que significa en la lucha contra el crimen organizado y, por ello, para nuestra democracia”, manifestaron los legisladores en el documento, al que tuvo acceso Montevideo Portal.

Así, los senadores recalcaron que su posición “determina” que Ferrero sea la fiscal de Corte durante este período, ya que para su designación se necesitan dos tercios de la Cámara alta.

De tal forma, aseguraron que vieron “con sentido positivo” las declaraciones del mandatario, quien sostuvo que “nunca hubo problema”. “Siempre dije que sería bueno que se nombrara un fiscal, no como está hoy, que [Ferrero] quedó en lugar de. Si tiene que ser Mónica, que sea Mónica”, indicó el presidente en rueda de prensa el pasado miércoles 18 de marzo.

El día anterior, la oposición había realizado una conferencia de prensa en la que le pidió al mandatario que envíe la venia para que el Parlamento apruebe la designación de la titular del Ministerio Público.

Asimismo, ante la postura de Orsi, el legislador colorado Andrés Ojeda lo instó a que envíe la solicitud de venia al Senado.

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