“No puede…”: la crítica de Matilde Antía a Negro en redes por apuñalamientos en Centro

La alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, lanzó una leve crítica al ministro del Interior, Carlos Negro, en redes sociales.

Un usuario de X compartió en dicha plataforma una noticia acerca de que hubo varios apuñalamientos en pocas horas en el barrio Centro de Montevideo. Así, mencionó a Negro y le pidió “conducción”.

Antía, perteneciente al Partido Nacional, respondió a ese posteo con un chascarrillo hacia el exfiscal de Homicidios: “No puede, ¿no viste que tiene la libreta vencida?”, escribió.

La alcaldesa se refería al episodio ocurrido el pasado 23 de enero, cuando Negro atropelló a un motociclista mientras manejaba por Montevideo con el permiso expirado. Desde la oposición salieron al cruce del jerarca pidiendo su renuncia, y él se refirió al hecho el pasado miércoles, cuando fue citado a la Comisión Permanente del Parlamento.

