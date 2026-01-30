“No puede…”: la crítica de Matilde Antía a Negro en redes por apuñalamientos en Centro

Montevideo Portal
La alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, lanzó una leve crítica al ministro del Interior, Carlos Negro, en redes sociales.
Un usuario de X compartió en dicha plataforma una noticia acerca de que hubo varios apuñalamientos en pocas horas en el barrio Centro de Montevideo. Así, mencionó a Negro y le pidió “conducción”.
Antía, perteneciente al Partido Nacional, respondió a ese posteo con un chascarrillo hacia el exfiscal de Homicidios: “No puede, ¿no viste que tiene la libreta vencida?”, escribió.
La alcaldesa se refería al episodio ocurrido el pasado 23 de enero, cuando Negro atropelló a un motociclista mientras manejaba por Montevideo con el permiso expirado. Desde la oposición salieron al cruce del jerarca pidiendo su renuncia, y él se refirió al hecho el pasado miércoles, cuando fue citado a la Comisión Permanente del Parlamento.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]