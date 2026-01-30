Contenido creado por Ignacio Palumbo
“No puede…”: la crítica de Matilde Antía a Negro en redes por apuñalamientos en Centro

La alcaldesa del Municipio CH contestó a una publicación en X de un usuario que le pedía responsabilidad al ministro del Interior.

30.01.2026 18:57

Lectura: 1'

2026-01-30T18:57:00-03:00
Montevideo Portal

La alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, lanzó una leve crítica al ministro del Interior, Carlos Negro, en redes sociales.

Un usuario de X compartió en dicha plataforma una noticia acerca de que hubo varios apuñalamientos en pocas horas en el barrio Centro de Montevideo. Así, mencionó a Negro y le pidió “conducción”.

Antía, perteneciente al Partido Nacional, respondió a ese posteo con un chascarrillo hacia el exfiscal de Homicidios: “No puede, ¿no viste que tiene la libreta vencida?”, escribió.

La alcaldesa se refería al episodio ocurrido el pasado 23 de enero, cuando Negro atropelló a un motociclista mientras manejaba por Montevideo con el permiso expirado. Desde la oposición salieron al cruce del jerarca pidiendo su renuncia, y él se refirió al hecho el pasado miércoles, cuando fue citado a la Comisión Permanente del Parlamento.

Montevideo Portal

