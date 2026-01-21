Política

“No pasa por un tema de recaudación”: Legnani por unificación en pago de multas y patentes

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, defendió la iniciativa surgida en el Congreso de Intendentes para volver a unificar las multas que un vehículo pueda poseer junto con el pago de la patente.

El jefe comunal de Montevideo, Mario Bergara, anunció el pasado 8 de enero en una rueda de prensa que los intendentes buscan “corregir” la medida adoptada por el anterior gobierno liderado por el expresidente Luis Lacalle Pou, la que “despegó el pago de las multas de tránsito de la patente”.

Días después, el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) anunció que, a partir de marzo, el pago de la patente volverá a darse en conjunto con las multas de tránsito y con un descuento de hasta 50%.

Ante esto, Legnani dijo en rueda de prensa que la decisión “no pasa por un tema de recaudación”, sino que “es para intentar desplegar acciones para mitigar la siniestralidad en el tránsito”.

Con respecto a la morosidad en el departamento de Canelones, Legnani aseguró que, tras el cambio en el anterior período de gobierno, hubo un aumento y que creció en conjunto con Montevideo y Maldonado.

