“No hago política exterior representando” al Frente Amplio: Orsi por visitar portaviones

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, estuvo presente en la tarde de este miércoles en el homenaje realizado a Zelmar Michelini y tras la finalización del evento, se refirió a la polémica que surgió luego de su presencia en el Portaviones USS Nimitz.

El mandatario aseguró en rueda de prensa que su visita a un portaaviones de Estados Unidos es el “precio de la libertad”. “Es el precio de la responsabilidad de un jefe de Estado. Soy presidente del Uruguay, no estoy aquí ni hago política exterior representando a una fuerza política”, agregó.

Además, agregó que actúa “pensando en lo que le conviene a Uruguay”. En la misma línea, se refirió a las críticas realizadas desde sectores frenteamplistas: “Lo entiendo más allá de que si lo comparto o no, o si estamos en el mismo rol o no. La libertad es lo mejor que nos puede pasar”.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, fue uno de los actores políticos que cuestionó el accionar de Orsi. Sobre eso, el presidente dijo que aunque sean sus ministros, “no quiere decir que los amordace”. “No me molesta”, agregó.

En paralelo, se refirió a su análisis previo a aceptar la invitación del embajador estadounidense, Lou Rinaldi. Orsi afirmó que optó por aceptar la propuesta debido a que le “convenía” al país. “Cuando estuve ahí, no encontré ningún militar uruguayo en la tripulación, sin embargo había militares de Colombia, México, Ecuador”, agregó.

Por otro lado, fue consultado por el documento que presentó el Partido Nacional, el cual prevé la aplicación de la ley de faltas y la internación compulsiva: “Por supuesto que estoy de acuerdo, todo eso está vigente. Es la intención que se aplique, aunque siempre te quedas corto, porque las herramientas quizás no nos alcanzan”.

Además, dijo que el plan invierno aplicado en 2025, el cual aseguró, funcionó “mejor de lo esperado”.

Por último, se refirió a su viaje a Brasil, donde mantuvo reuniones con empresarios brasileños que pretenden invertir en Uruguay. Orsi destacó que intercambió con los “principales empresarios” de San Pablo, una ciudad que “marca el rumbo”.

“Que se juntaran para recibir nuestro mensaje como uruguayos, es una señal desde el Uruguay. Alguno de ellos [empresarios], ya tienen alguna acción concreta en Uruguay”, explicó.