Blanco criticó a gobierno por “violar” la Constitución al permitir ingreso de nave militar

Montevideo Portal

El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto criticó duramente a través de una publicación en la red social X al gobierno por un viaje realizado por el presidente de la República, Yamandú Orsi. El senador nacionalista Sebastián Da Silva también criticó esta decisión.

El diputado salió al cruce luego de que se informara por parte del periodista Eduardo Preve que el mandatario visitó este sábado el Portaviones USS Nimitz, el cual pertenece a la Armada de los Estados Unidos (EE. UU.).

Orsi había sido invitado por el embajador estadounidense, Lou Rinaldi.

Lo que cuestiona el nacionalista es que Orsi viajó en una aeronave que pertenece al Ejército de EE. UU. Según detalla Casaretto en la publicación, el Ejecutivo “omitió enviar al Parlamento la solicitud de venia para que ingresara esta aeronave militar extranjera a territorio nacional”.

Además, recordó que la Cámara de Diputados tuvo sesión el pasado martes, mientras que el Senado el jueves, por lo que se podría haber planteado en dichas instancias.

“El gobierno del Frente Amplio optó por violar la Constitución de la República”, remarcó.

El pasado 6 de abril, El senador del Partido Nacional Javier García planteó en la comisión de Defensa Nacional de la Cámara alta: “Creo oportuno en este asunto prevenir, por lo que, si se llevara adelante un intercambio de personal, en virtud del cual personal uruguayo deba salir del país para participar en maniobras y personal extranjero ingrese al territorio nacional, hay que curarse en salud, es decir, evitemos conflictos que no tiene sentido tener cuando es posible, justamente, evitarlos”, según la versión taquigráfica a la que accedió Montevideo Portal.

En ese sentido, el dirigente nacionalista había planteado que, en caso de que personal extranjero ingresara al país, se solicitara la correspondiente autorización, dado que desde la oposición sería votada favorablemente.

“son actividades operativas y, por lo tanto, deben ser autorizadas”, había adelantado García.

Por su parte, el senador nacionalista Sebastián Da Silva afirmó a través de una publicación en X: “Que burros que son! Se los advertimos. Pero estaban en Babiera. Linda forma de respetar la Constitución”.