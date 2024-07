“No es un derecho vivir en la calle”: Heber por críticas a proyecto sobre nuevo delito

Política

Luis Alberto Heber, senador del Partido Nacional y exministro del Interior, se refirió este miércoles a su propuesta de convertir en delito el vivir en situación de calle.

En entrevista con Desayunos Informales, el dirigente señaló que “la medida no es sustituir la falta, sino cuando hay una reincidencia”; señaló que el proyecto de ley “ya está escrito”.

Asimismo, aclaró que su propuesta “mantiene” la normativa actual, en la que hoy es una falta y hay penas de trabajos comunitarios. “Nada de eso” pasa en la realidad, acotó.

“La Policía lo levanta, con el Mides, lo lleva a un médico, lo revisa que está bien, lo llevan a un refugio y esa persona dice ‘no entro al refugio’. No hay forma de llevarlo obligadamente al refugio”, sostuvo.

“Eso se mantiene, yo no derogo el tema de las faltas. Lo que le agrego es que, si reincide esa persona, o sea que vuelva al lugar, es un delito, que establece que cumpla efectivamente las penas de trabajo comunitario”, agregó.

En ese sentido, el legislador destacó que su objetivo es “defender al vecino”: “La gente no puede más, de la situación de gente en la calle”. “Genera un temor y genera una violencia en la convivencia, porque después termina el vecino actuando él directamente, porque no se siente protegido”, manifestó.

Por otro lado, Heber comentó que “si se reincide por tercera vez, ya hay penas de prisión, de 30 a 90 días”, en referencia a una persona que sea retirada más de una vez de la calle y siga volviendo. “No es un derecho dormir en la calle. No solamente es un espacio público, sino que no tiene infraestructura para poder vivir”, aseguró el nacionalista.

“Nosotros establecemos la posibilidad de hacer un Instituto de Dignidad y Oportunidad Humana en donde queremos internarlo ahí, de modo tal de poder empezar una recuperación mayor. Si el tema es adicciones, tener un elenco de gente para cuidarse de las adicciones”, explicó sobre el proyecto.

El senador afirmó que la Ley de Faltas, del 2013, “no se cumple” y por eso lo plantea “de forma más obligatoria”.

“No dio resultado la Ley de Faltas, no se aplica porque no podemos obligar a la persona a entrar en un refugio. La Policía no tiene condiciones” para obligar a la persona, dijo. Según Heber, su proyecto plantea que las personas que sean retiradas tengan que “ir obligatoriamente” a un refugio.